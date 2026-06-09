El auge de los centros de datos impulsa a empresas industriales tradicionales

Más de 200 empresas vinculadas a la cadena de suministro de centros de datos superan al índice MSCI World, impulsadas por la inversión masiva en infraestructura de IA por parte de grandes tecnológicas.

Caterpillar y Hochtief figuran entre las empresas de 'picos y palas' antes poco destacadas que se han visto impulsadas por el auge de los centros de datos .

Más de 200 empresas cotizadas -desde fabricantes de motores a reacción hasta de sistemas de aire acondicionado- vinculadas a las cadenas de suministro de centros de datos o semiconductores han superado al índice MSCI World, según datos que tienen en cuenta las ventas que castigaron a las acciones tecnológicas y vinculadas a la IA el viernes, en medio del temor a que se produzcan subidas de los tipos de interés. Este fenómeno refleja cómo los inversores que buscan sacar provecho de la inteligencia artificial miran progresivamente más allá de los chips, la memoria y el software hacia las empresas responsables de la enorme infraestructura física que respalda su desarrollo y uso.

Alex Cordovil, analista de Dell'Oro, afirma que es un momento muy emocionante para el sector, pues muchas de estas empresas industriales, algunas con más de 100 años de historia, necesitan adaptarse para satisfacer las necesidades de la IA, lo que les inyecta mayor dinamismo. George Featherstone, analista de la industria europea en Barclays, señala que en los últimos seis meses los negocios de centros de datos de muchas empresas están experimentando un crecimiento interanual de los pedidos de tres dígitos.

Este dinamismo se enmarca en la oleada de inversiones de los hiperescaladores de la IA, como Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta y Oracle, que prevén una inversión de capital de 700.000 millones de dólares solo en 2026. Según datos gubernamentales, el gasto mensual en la construcción de centros de datos alcanzó los 50.000 millones de dólares en Estados Unidos en abril, y JLL pronostica que la capacidad global de los centros de datos se duplicará hasta alcanzar los 200 GW en 2030.

La demanda de infraestructuras especializadas está llevando a empresas tradicionales a explorar áreas antes fuera de su ámbito habitual. Por ejemplo, los servidores de IA requieren una interconexión más estrecha, lo que aumenta la necesidad de cableado y fibra óptica avanzados. Empresas como Corning han firmado acuerdos con Meta y Nvidia para suministrar fibra óptica a centros de datos de IA.

La enorme cantidad de electricidad necesaria para el entrenamiento de modelos de IA también impulsa la demanda de gestión de energía especializada, electrónica de alto voltaje y tecnologías de refrigeración. Vertiv, una empresa de gestión de energía con sede en Ohio, ha recibido un aumento significativo de consultas, según su consejero delegado Paulo Ruiz, quien prevé que el mercado siga creciendo. Legrand ha duplicado sus ingresos esta década, y la mitad de este crecimiento proviene de los centros de datos.

El aire acondicionado y la refrigeración líquida -que utiliza agua para evitar que los chips se sobrecalienten- también tienen una gran demanda. Las acciones del fabricante de aires acondicionados Daikin se han visto beneficiadas, mientras que Schneider Electric adquirió una participación en Motivative en Estados Unidos, cuyas acciones alcanzaron un máximo histórico tras cerrar un acuerdo de 10.000 millones de dólares con Meta.

Incluso las turbinas de gas, que en su día quedaron casi obsoletas, tienen ahora una lista de espera de hasta siete años en Estados Unidos, según S&P Global, debido a la creciente demanda de sistemas de alimentación de emergencia o autónomos en los centros de datos. Siemens Energy, que antes de su escisión de Siemens AG recortó miles de puestos de trabajo cuando la demanda de turbinas de gas se desplomó en la década de 2010, ahora ve un resurgir.

Cordovil resume: 'Cualquier cosa que pueda hacer girar un motor acabará en un centro de datos'. Muchos clientes de centros de datos están dispuestos a pagar de más en concepto de reservas para posibles pedidos futuros, lo que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad si la demanda de las relativamente pocas empresas que impulsan el desarrollo disminuye.

Bain & Company ha estimado que la industria tecnológica debe generar 2 billones de dólares en ingresos anuales por la IA para justificar las tendencias actuales de gasto en centros de datos. Sin embargo, existen riesgos: la OCDE advirtió la semana pasada de la posibilidad de que 'el mercado revise las valoraciones' de las empresas de IA si la guerra entre Estados Unidos e Irán se prolonga, manteniendo altos los precios de la energía y amenazando la construcción de centros de datos en Oriente Próximo.

Siemens destaca que los centros de datos de IA son un 'motor de crecimiento fundamental' para la compañía, mientras que Ciaran Flanagan, responsable de centros de datos de Siemens, sostiene que la demanda de IA es una 'tendencia de crecimiento estructural a largo plazo, más que un ciclo a corto plazo', añadiendo que su negocio de centros de datos creció un 40% en 2025. Cordovil señala que, si bien el ritmo del cambio ha supuesto un 'shock cultural muy grande' para muchas empresas industriales, 'la recompensa reside en la cantidad de inversión de capital que se está destinando a la IA'





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