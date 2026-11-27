Villas en primera línea de campo cotizan hasta 8,9 millones en La Alcaidesa. Expertos revelan que el 67% de compradores no son golfistas y buscan privacidad.

El mercado inmobiliario de lujo en España confirma un fenómeno distintivo en 2025: la alta demanda de residencias situadas en primera línea de campos de golf. Esta tendencia se materializa en propiedades que traspasan la barrera de los 8,9 millones de euros, como el ejemplo más reciente en la zona de La Alcaidesa en Cádiz. La oferta incluye villas de obra nueva con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y al recorrido del campo.

Estadísticas de Federados y Turismo Nacional

El sector del golf experimenta un crecimiento significativo en el país durante el cierre de 2025. Las cifras oficiales registran 317.155 federados, lo que representa un incremento del 3,8% en comparación con el año anterior. Esta expansión interna se complementa con la llegada de 1,4 millones de turistas extranjeros atraídos específicamente por la práctica de este deporte, según datos de la Asociación Española de Campos de Golf.

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Motivaciones de Compra Más Allá del Deporte

Paloma Pérez Bravo, CEO Residencial de Dils Lucas Fox, señala que el elemento deportivo es secundario para la mayoría de los adquirentes. El 67% de los propietarios de viviendas en campos de golf no son golfistas. Estos compradores priorizan la naturaleza, la seguridad y la calidad de los servicios disponibles en la zona. La percepción del campo actúa como una garantía de paisaje a futuro y estabilidad ambiental.

Premium en el Precio y Preferencias del Comprador

Manuel de Montenegro, director de Engel & Völkers, coincide en que la mayoría de sus clientes de los últimos seis años juega poco o nada. Buscan principalmente el prestigio de tener una propiedad asociada a uno de los campos de golf más emblemáticos del mundo. Este privilegio tiene un coste adicional en el mercado. Los compradores pagan de media un 15% más por vivir dentro de un complejo de golf, con un extra por las vistas privilegiadas.

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Impacto en la Costa del Sol y Mallorca

En la Costa del Sol, la diferencia de precio para primera línea oscila entre el 15% y el 20%, según Alejandro Soriano de Gilmar en Benalmádena. Chema Velasco de Engel & Völkers Mijas destaca que la zona ofrece un ecosistema completo durante los doce meses del año. En Mallorca, propiedades como las de Son Vida alcanzan precios elevados por su escala, con villas de 1.819 metros cuadrados en complejos privados que incluyen gimnasios y múltiples ascensores.

Características Arquitectónicas y Exclusividad

Las propiedades destacadas combinan diseño contemporáneo con integración natural. La villa en La Alcaidesa suma 1.013 metros cuadrados sobre una parcela de 1.800, con seis dormitorios y piscina infinity. En el Alt Empordà, Barnes comercializa una vivienda de 304 metros cuadrados con vistas a los Pirineos. En Sotogrande Alto, Spain Sotheby's International Realty ofrece una residencia reformada de 1.213 metros cuadrados con techos de madera altos y salones abiertos a terrazas cubiertas.

Retos de Privacidad y Disponibilidad

Alejandro Soriano advierte que reunir vistas abiertas, buena orientación y privacidad en una misma parcela es difícil, incluso en destinos con amplia oferta. Álvaro González de la-Hoz de Spain Sotheby's International Realty confirma que es un desafío logístico conseguir todas estas características simultáneamente. La calma cerca de los greens contrasta con zonas más transitadas, lo que refuerza el valor de la exclusividad residencial.