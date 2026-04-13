El auge de las marcas blancas: ¿Rentabilidad o fidelización?

José Antonio Benito, CEO de Coviran, analiza en el podcast 'Corbatas fuera' las claves del crecimiento de las marcas de distribuidor en los supermercados, desmintiendo la creencia de que se promueven únicamente por margen y destacando la importancia de la fidelización del cliente.

Las marcas de distribuidor, también conocidas como marcas blancas , están experimentando un crecimiento significativo en el sector de la distribución minorista, y existe una percepción generalizada de que las cadenas de supermercados las promocionan activamente debido a su mayor rentabilidad.

Sin embargo, ¿es esta afirmación completamente precisa? En una reciente entrevista en el podcast 'Corbatas fuera', un espacio dedicado a conversaciones sobre liderazgo, empresa y dinámica familiar, José Antonio Benito, CEO de Coviran, compartió su perspectiva sobre este fenómeno. El directivo ofreció una explicación detallada sobre las razones detrás del creciente dominio de las marcas blancas en los supermercados, desmitificando algunas creencias comunes y ofreciendo una visión más matizada del asunto. El factor clave para el éxito de las marcas blancas, según Benito, no reside únicamente en la obtención de mayores márgenes de beneficio. Rechaza la idea de que la promoción de estas marcas se base exclusivamente en la rentabilidad. En sus propias palabras, 'No es así, te lo intentan meter porque con eso te fideliza'. Esta afirmación sugiere que la estrategia principal subyacente a la popularización de las marcas blancas es la lealtad del cliente. El objetivo principal es lograr que el consumidor elija repetidamente el mismo supermercado para sus compras. Benito ejemplifica esta estrategia con el ejemplo del agua de Coviran: 'Tú el agua de Coviran tienes un agua que te gusta, ten por cuenta que tú solo vas a poder ir a un Coviran a comprarlo'. Este enfoque, según Benito, contrasta con la disponibilidad de productos como Coca-Cola, que pueden encontrarse en prácticamente cualquier establecimiento. La exclusividad de las marcas propias, en este caso, se convierte en un fuerte incentivo para que el cliente regrese a la misma tienda, fomentando así una relación de fidelidad. Sin embargo, Benito reconoce que la situación no es uniforme en todos los productos. La competitividad de las marcas de distribuidor varía significativamente dependiendo de la categoría. En algunos sectores, la competencia con las marcas tradicionales establecidas es más ardua. No obstante, en otras áreas, las marcas blancas han logrado imponerse. Benito menciona ejemplos como los productos de limpieza o algunos tipos de cereales, donde el consumidor, al comparar los productos en el lineal, a menudo opta por la marca blanca. Este comportamiento sugiere que la calidad y el precio de las marcas de distribuidor han alcanzado un nivel que las hace atractivas para un segmento considerable de consumidores. El estudio de mercado y la adaptación a las necesidades del consumidor son aspectos clave para el éxito de estas marcas. El objetivo final es ofrecer productos de calidad a precios competitivos, generando confianza en el consumidor y construyendo una relación a largo plazo que vaya más allá de la simple transacción comercial





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