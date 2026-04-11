El auge de las 'ciudades geriátricas': un fenómeno social en expansión

Un análisis profundo sobre el crecimiento de las 'ciudades geriátricas' y su impacto en la sociedad, explorando los desafíos del envejecimiento poblacional y la adaptación urbana.

Las llamadas ' ciudades geriátricas ' se han convertido en un fenómeno extendido que afecta a una parte significativa de la población. En muchos edificios, la proporción de vecinos mayores de 65 años alcanza cifras sorprendentes, llegando hasta tres cuartas partes del total. Esta tendencia se manifiesta en la configuración de las ciudades, donde coexisten barrios con una media de edad que supera los 50 años con otros, en contraste, cuya media apenas rebasa los 35.

Se dibuja así una clara diferenciación entre barrios que envejecen sin renovación generacional, frente a desarrollos urbanísticos más recientes y poblados mayoritariamente por familias jóvenes. Esta dualidad plantea desafíos y oportunidades para la planificación urbana y el bienestar social.\Actualmente, coexisten dos modelos predominantes de barrio. Por un lado, se encuentran los barrios más modernos, que atraen a familias jóvenes, caracterizados por urbanizaciones nuevas, con parques infantiles, colegios y piscinas. Por otro lado, los barrios 'geriátricos' son aquellos con una larga historia, donde los residentes adquirieron sus viviendas, muchas veces a finales de los años setenta, y han permanecido en ellas a lo largo de las décadas. En estos últimos, se observa una transformación del tejido comercial y de servicios. Antiguas guarderías y discotecas han desaparecido, dando paso a una proliferación de farmacias, ópticas y centros de día, adaptándose a las necesidades de una población envejecida. Son zonas céntricas y tranquilas, donde los hijos se han ido, dejando a la población mayor en un entorno familiar. Ejemplos como el de Toñi, residente en Móstoles durante 54 años, ilustran esta realidad. Su casa, adquirida hace décadas por un precio irrisorio en comparación con los valores actuales, refleja la evolución del mercado inmobiliario y el impacto del envejecimiento poblacional en la valoración de las viviendas. \La situación actual plantea interrogantes importantes sobre el futuro de estos barrios. La alta proporción de residentes jubilados, con un promedio de 30 viviendas de cada 40 habitadas por personas mayores, evidencia la concentración de población envejecida. Estas viviendas, en muchos casos, no se comercializan, sino que se heredan, perpetuando así la dinámica de envejecimiento. Esta realidad genera consecuencias significativas, como la obsolescencia de los servicios y la falta de adaptación a las necesidades de nuevas generaciones. Toñi comenta cómo su barrio ha permanecido prácticamente inalterado desde 1973, con la desaparición de los comercios tradicionales y la falta de infraestructuras adecuadas para la población joven. Elena Lasarte, doctora en economía, señala las consecuencias del envejecimiento poblacional, como la falta de guarderías y la deficiente accesibilidad al transporte público. Esta situación plantea la pregunta crucial: ¿quiénes ocuparán estos barrios en el futuro? Esta transformación urbana requiere una reflexión profunda y una planificación estratégica para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y la sostenibilidad de las ciudades





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