El auge de la financiación de litigios en España: fondos y grandes empresas del Ibex 35

El mercado de financiación de litigios en España experimenta un crecimiento notable, con fondos especializados que colaboran cada vez más con empresas del Ibex 35. Estos actores evalúan casos con base en su solidez jurídica, capacidad de recuperación y Rentabilidad potencial, ofreciendo capital para costear procesos judiciales que de otro modo se abandonarían por falta de recursos. El artículo analiza el funcionamiento, criterios de inversión y modelos de negocio de estas firmas.

La financiación de litigios no deja de crecer en España. Estas firmas trabajan de forma cada vez más recurrente con compañías del Ibex 35 , mientras que los despachos de abogados suelen ejercer como prescriptores en honorarios.

Muchas reclamaciones mueren antes de llegar a los juzgados por falta de medios económicos, e incluso en caso de victoria en los tribunales, es habitual que los costes asociados se conviertan en un verdadero lastre para las compañías. Son los principales motivos que explican el creciente interés de cada vez más empresas del Ibex 35 por recurrir a estos servicios.

En este proceso, los bufetes suelen ser los encargados de elaborar un dossier que analiza el caso, aporta una estimación preliminar de daños y traza una mínima estrategia de ejecución. Con este material, se sale al mercado a buscar financiación. Los fondos, a su vez, suelen encargar la valoración del caso a un despacho externo. Si la negociación prospera, se firma el acuerdo y comienzan los desembolsos.

La rentabilidad suele ser el mayor de los siguientes parámetros: un múltiplo de la inversión, de entre tres y seis veces, o un porcentaje del retorno hasta un límite acordado, señala un experto. Estas firmas suelen trabajar con la parte demandante, aunque también existen estructuras que les permiten entrar junto al demandado. Los litigios más complejos, como aquellos de derecho de la competencia o propiedad industrial, requieren millones de euros, por lo que únicamente los mayores fondos pueden financiarlos.

Para los litigios en general, la barrera de entrada es más baja. Varios abogados consultados coinciden en que, por norma general, hay una gran diferencia entre los fondos españoles y los internacionales en cuanto a su capacidad de inversión. Así, firmas globales como Burford o Bentham cuentan con decenas de miles de millones de dólares en activos, lo que les permite abordar operaciones de mayor calado. a la hora de escoger qué asuntos les interesa financiar.

Evaluamos cada oportunidad teniendo en cuenta su fundamento, atendiendo a factores como la solidez jurídica de la reclamación, la calidad del equipo legal, el importe en disputa, la duración estimada del procedimiento y las perspectivas de ejecución y recuperación, cuenta un directivo, que abrió oficina en España a finales del año pasado. El proceso no es rápido ni superficial: Llevamos a cabo un exhaustivo proceso interno de due diligence, añade que buscan casos cuya propia complejidad genere valor diferencial.

Así, subraya que nos centramos en litigios que presentan una dimensión económica relevante, un potencial de recuperación significativo y un nivel de complejidad que permita aportar valor mediante nuestra experiencia y nuestras herramientas de análisis. La fase de análisis y aprobación de un caso puede durar entre tres y seis meses, en función de la complejidad del asunto y de la capacidad de respuesta del cliente a lo largo del proceso, afirma otro representante.

La capacidad de cobrar si se gana es, en la práctica, tan determinante como los propios argumentos legales. Lo comparte otro inversor: buscamos un equilibrio entre los costes estimados del litigio y el importe reclamado, aunque no es una regla estricta. En la misma línea, valoramos la solidez jurídica de la pretensión, la solvencia y la capacidad de pago de la parte contraria.

De poco sirve ganar si después no se cobra, coincide un tercer fondo, apunta que la clave está en el equilibrio entre ambas partes de la ecuación: Seleccionamos litigios, arbitrajes y situaciones complejas que permitan establecer una estrategia de inversión que pondere adecuadamente el riesgo y la rentabilidad. Es decir, como cualquier inversor especializado, necesitamos que exista una dimensión económica suficiente que justifique la inversión y permita una adecuada gestión del riesgo, matiza otro.

La procedencia del capital varía según la firma. Por ejemplo, Burford opera principalmente desde su propio balance. Gutiérrez Chacón subraya la ventaja competitiva de ese modelo: Disponemos de capital permanente, que cuenta con un 20% del capital de la compañía, lo que nos permite afrontar grandes inversiones en sectores como la compraventa de carteras de pleitos. Otros combinan capital propio y fondos obtenidos en el mercado.

Deminor invierte desde su propio balance: no actuamos como gestores de fondos que despliegan el capital de terceros o de los propios inversores. En el caso de Loopa Finance, Delgado indica que son un fondo de financiación de litigios en sentido estricto.

Gestionamos capital comprometido por nuestros inversores y contamos con fondos ya levantados y disponibles para invertir; no actuamos como bróker, intermediario o plataforma al servicio de capital de terceros, sino que tomamosDecisiones de inversión y financiamos directamente las operaciones con capital gestionado por nosotros. De Servigny explica que, en el modelo de IVO Capital Partners, la captación de fondos funciona como en otras clases de activos ilíquidos: Empezamos a captar un fondo nuevo y, en cuanto eso ocurre, el fondo inicia las inversiones.

El período de inversión dura normalmente tres años. IVO ya ha levantado y desplegado tres fondos por un total de 200 millones de euros, invertidos en más de 80 casos, y actualmente capta su cuarto fondo con el objetivo de alcanzar 150 millones





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