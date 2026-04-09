El Atlético de Madrid vence al Barcelona en el Camp Nou y da un paso de gigante hacia las semifinales de la Champions

El Atlético de Madrid se impone al Barcelona en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, con una victoria por 0-2 en el Spotify Camp Nou. Los goles de Julián Álvarez y Sorloth, sumados a la expulsión de Cubarsí, marcan el rumbo del encuentro.

El Atlético de Madrid asestó un golpe contundente en el Spotify Camp Nou, al vencer al Barcelona por 0-2 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El conjunto rojiblanco se convirtió en el primer equipo visitante en conquistar el remodelado estadio, aprovechando la expulsión de Pau Cubarsí y demostrando una gran solidez defensiva y efectividad en ataque.

El partido, disputado con gran intensidad, vio a un Atlético pragmático, que supo explotar las debilidades de un Barcelona mermado por la baja de Cubarsí y la falta de acierto en la definición.\El encuentro comenzó con un intercambio de golpes, con ambos equipos buscando el control del balón y generando ocasiones de gol. Rashford, por parte del Barcelona, fue el más incisivo en ataque, mientras que Griezmann y Julián Álvarez lideraban las ofensivas del Atlético. El partido se mantuvo equilibrado hasta la expulsión de Cubarsí, que cambió el rumbo del encuentro. La roja directa al defensa azulgrana, tras una falta sobre Julián Álvarez, dejó al Barcelona con diez jugadores y abrió las puertas al gol del Atlético. Julián Álvarez, con un magistral lanzamiento de falta, puso el 0-1 en el marcador justo antes del descanso. Este gol fue un duro golpe para el Barcelona, que había dominado en ciertos tramos del partido, y un impulso para el Atlético, que supo mantener la calma y controlar el juego.\En la segunda mitad, el Barcelona intentó reaccionar, con cambios tácticos y mayor presión sobre la portería rival. Sin embargo, el Atlético se mantuvo firme en defensa y, aprovechando los espacios, sentenció el partido con un gol de Sorloth. El delantero noruego, tras una jugada de contraataque, definió con precisión y puso el 0-2 definitivo. A pesar de los intentos del Barcelona por recortar distancias, el Atlético supo gestionar la ventaja y asegurar una victoria crucial de cara al partido de vuelta. El Barcelona echó de menos la pegada y el acierto en un partido donde la expulsión de Cubarsí y la eficacia del Atlético fueron factores determinantes. El equipo madrileño, con un juego práctico y sin demasiadas florituras, se acerca a las semifinales de la Liga de Campeones, demostrando su capacidad para competir al más alto nivel en Europa. El Camp Nou, testigo de una noche histórica, vio cómo el Atlético de Madrid se llevaba una victoria que le acerca a las cotas más altas del fútbol europeo





EFEnoticias / 🏆 35. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Atlético De Madrid Barcelona Champions League Julián Álvarez Sorloth Pau Cubarsí Fútbol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atlético de Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions LeagueConoce a qué hora empieza el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, y dónde ver en televisión y online el encuentro del 8 de abril

Read more »

Atlético de Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de cuartos de final de laCulés y rojiblancos vuelven a verse las caras, esta vez en Champions, con un primer acto en el Camp Nou. En juego, un billete a semifinales. Consulta la hora, los posibles onces y dónde ver el Barcelona-Atlético de cuartos de final de Champions.

Read more »

Atlético de Madrid, en directo los cuartos de final de la Champions LeagueSigue en directo el partido de fútbol Barcelona - Atlético de Madrid de la UEFA Champions League. Disfruta de todo el deporte en RTVE.es

Read more »

Empate sin goles en el duelo Atlético de Madrid vs. Barcelona en Champions LeagueEl partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Barcelona finaliza con un empate. El encuentro, disputado en el Camp Nou, fue intenso y con ocasiones para ambos equipos, pero sin lograr romper el marcador.

Read more »

Aficionados del Barcelona lanzan objetos al autobús del Atlético en su llegada al Camp NouAficionados del Barcelona ubicados en las inmediaciones del Spotify Camp Nou han lanzado objetos al autobús del Atlético de Madrid.

Read more »

El Atlético de Madrid vence al Barcelona en el Camp Nou y pone rumbo a la remontada en el MetropolitanoEl Atlético de Madrid se impone al FC Barcelona en el Camp Nou por 0-2 en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El Barcelona deberá remontar en el Metropolitano, donde ya sufrió una derrota reciente por 4-0. El partido estuvo marcado por decisiones arbitrales polémicas y la efectiva estrategia de Simeone.

Read more »