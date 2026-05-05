El Atlético de Madrid se queda a las puertas de la final de la Champions League tras un polémico partido contra el Arsenal

El Atlético de Madrid estuvo cerca de clasificar para su cuarta final de la Champions League, pero un gol de Bukayo Saka en el primer tiempo y varias polémicas arbitrales les privaron de ese sueño. Los rojiblancos dominaron el partido pero no encontraron el gol que les hubiera dado el pase.

El Atlético de Madrid estuvo a un paso de alcanzar su cuarta final de la Champions League , pero un gol de Bukayo Saka en el borde del final de la primera parte, tras un rechace de Oblak, les privó de ese sueño.

Los de Simeone, fieles a su estilo, ofrecieron un partido notable en el que la polémica estuvo presente. En el segundo acto, apenas cinco minutos después del reinicio, Giuliano Simeone reclamó un penalti de Gabriel tras recibir un balón largo a la espalda de la defensa, que estuvo a punto de terminar en gol. El central brasileño tocó levemente al argentino por la espalda, impidiéndole conectar el disparo, pero ni el árbitro ni el VAR consideraron la acción punible.

La misma situación se repitió tres minutos después, pero esta vez la acción fue más clara. Gabriel le propinó una patada dentro del área a Marc Pubill, y Griezmann, que recogió el balón al borde del área pequeña, recibió un pisotón de Calafiori. En esta ocasión, el árbitro sí señaló falta del defensor del Atlético, que no levantó la plancha al pelear el balón.

A pesar de todo, los colchoneros no bajaron los brazos y dominaron el balón hasta el final del encuentro, sin encontrar el premio del gol. Un duro castigo para un Atlético que, en el cómputo global de la eliminatoria, no ha sido inferior al Arsenal de Arteta. Los rojiblancos dejaron todo en el campo, con un juego intenso y una entrega total, pero la suerte no estuvo de su lado.

La defensa, liderada por Oblak, estuvo sólida, pero el error en el gol del Arsenal marcó la diferencia. Simeone, como siempre, dejó claro que su equipo lucha hasta el final, pero esta vez no fue suficiente. El partido dejó un sabor agridulce para los aficionados del Atlético, que vieron cómo su equipo estuvo cerca de hacer historia pero se quedó a las puertas.

La eliminatoria demostró que el Atlético sigue siendo un rival temible en Europa, capaz de competir de tú a tú con los mejores. Ahora, el equipo deberá centrarse en la Liga y en la Copa del Rey, donde aún tiene opciones de conseguir títulos. El Arsenal, por su parte, avanza a la final con la satisfacción de haber superado a un gran equipo, pero sabiendo que el Atlético les plantó cara en ambos partidos.

La Champions League sigue dando sorpresas, y esta eliminatoria ha sido un claro ejemplo de ello





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