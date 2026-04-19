El atentado de Oklahoma City y la Pragmática Sanción: Efemérides del 19 de abril

Un repaso por los eventos más relevantes del 19 de abril, destacando el trágico atentado de Oklahoma City en 1995, la promulgación de la Pragmática Sanción en 1713, y otras efemérides significativas, nacimientos y fallecimientos.

El 19 de abril de 1995, una fecha grabada a fuego en la memoria de Estados Unidos, resonó el estruendo de una explosión devastadora en Oklahoma City . Un camión cargado con explosivos detonó frente al edificio federal Alfred P. Murrah, desencadenando una de las mayores tragedias de la historia reciente del país.

La onda expansiva, registrada en las primeras horas de la mañana, provocó el colapso parcial del inmueble y dejó tras de sí un saldo desolador de 168 personas fallecidas, incluyendo 19 niños inocentes, además de cientos de heridos que sufrirían las secuelas de este brutal ataque. Durante muchos años, hasta la conmoción global del 11 de septiembre de 2001, este atentado ostentó el trágico récord de ser el acto terrorista más mortífero perpetrado en suelo estadounidense. Los responsables, Timothy McVeigh y Terry Nichols, ambos ciudadanos estadounidenses y exmilitares, actuaron sin vinculación alguna con organizaciones terroristas extranjeras, lo que subrayó la creciente amenaza del terrorismo doméstico. Su motivación radicaba en un profundo odio hacia el Gobierno federal, al que culpaban de abusos de poder y de acciones que consideraban injustas. La noticia del atentado sacudió los cimientos del país, forzando una reevaluación de la agenda de seguridad nacional y poniendo de manifiesto la urgente necesidad de abordar la amenaza interna. En los días y semanas posteriores, los equipos de emergencia y una oleada de voluntarios dedicaron esfuerzos incansables a las labores de rescate entre los escombros, mientras la investigación se adentraba en las oscuras motivaciones detrás de la barbarie, conmocionando aún más a la opinión pública. Tres décadas después, la tragedia de Oklahoma City no ha perdido su fuerza como referente en la memoria colectiva estadounidense, sirviendo como un sombrío recordatorio del impacto humano devastador de la violencia extremista y la importancia de recordar y aprender de estos sucesos. En una efeméride distinta, pero también acaecida un 19 de abril, pero del año 1713, el emperador Carlos VI de Alemania tomaba una decisión trascendental para la estabilidad de su linaje y sus dominios: la promulgación de la Pragmática Sanción. Su objetivo era claro y apremiante: evitar que, tras su fallecimiento, los vastos territorios de los Habsburgo se sumieran en caóticas disputas sucesorias. Esta medida nacía de una profunda preocupación por el futuro de su familia y de un imperio que abarcaba gran parte de Europa, agravada por la ausencia de hijos varones. Consciente de los precedentes bélicos y la inestabilidad que la falta de herederos claros había provocado a lo largo de la historia, el monarca apostó por una vía audaz: garantizar que una mujer pudiera ascender al trono y, de este modo, mantener la unidad de sus dominios. Aquella norma, concebida con la intención de proporcionar estabilidad dinástica, acabó marcando el camino a su hija, María Teresa de Austria, y demostró que, incluso en la Europa del siglo XVIII, las leyes podían adaptarse a una realidad tan intrínsecamente humana como el deseo de asegurar la continuidad y la paz. La Pragmática Sanción fue un hito legal que intentó blindar el futuro de una dinastía y un imperio frente a las incertidumbres del destino. El día 19 de abril se asocia con una rica variedad de acontecimientos históricos, nacimientos de figuras notables y fallecimientos significativos. Remontándonos a 1775, se libró la Batalla de Lexington, el primer enfrentamiento armado entre las fuerzas inglesas y americanas en el contexto de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. En 1839, se firmó el Tratado de Londres, reconociendo formalmente la independencia y el establecimiento del Reino de Bélgica. Un hito en la aviación tuvo lugar en 1919, cuando el estadounidense Leslie Irvin ejecutó el primer salto en paracaídas exitoso. La infraestructura de comunicaciones en España dio un paso gigante con la fundación de la Compañía Telefónica en 1924. En 1928, el buque-escuela español Juan Sebastián Elcano inició su primer crucero de instrucción, una tradición que se ha mantenido casi ininterrumpidamente hasta nuestros días. El afán por el conocimiento y la preservación del patrimonio cultural se materializó en 1941 con la creación del Museo de América en Madrid, destinado a albergar colecciones de arqueología y etnología americanas. En el ámbito deportivo, 1960 marcó el inicio de la Copa Libertadores de Fútbol, un torneo que se convertiría en una de las competiciones más prestigiosas de Sudamérica. La exploración espacial dio un salto cualitativo en 1971 con el lanzamiento por parte de la Unión Soviética de la Salyut 1, la primera estación espacial controlada por el ser humano. En España, 1979 fue un año clave para la democratización con la constitución de los primeros Ayuntamientos democráticos tras las elecciones municipales, donde la alianza entre el PSOE y el PCE permitió que la izquierda gobernara los consistorios más importantes. La tragedia volvió a golpear en 1993, cuando David Koresch y otras 85 personas, incluyendo 17 niños, fallecieron en el incendio del rancho Monte Carmelo de Waco, Texas, en un trágico desenlace de un asedio sectario. En un giro de la historia, el mismo día de 1995, José María Aznar, líder del Partido Popular español, salió ileso de un atentado con coche-bomba perpetrado por la banda terrorista ETA en Madrid, un evento que puso de manifiesto la violencia política que atravesaba el país. Figuras de renombre nacieron en esta fecha: en 1832, José Echegaray, político y el primer español en recibir el Premio Nobel de Literatura; en 1932, Fernando Botero, el influyente pintor y escultor colombiano; en 1941, Roberto Carlos, el icónico cantante y compositor brasileño; en 1949, Paloma Picasso, reconocida diseñadora y pintora francesa; en 1970, Luis Miguel, el aclamado cantante mexicano; en 1979, Kate Hudson, la talentosa actriz estadounidense; y en 1987, María Sharapova, la destacada tenista rusa. El mundo de las artes y las ciencias lamentó la pérdida de grandes personalidades: en 1588, Paolo Veronese, el maestro pintor italiano; en 1882, Charles Darwin, el revolucionario naturalista británico; en 1967, Konrad Adenauer, figura clave de la política alemana; en 1998, Octavio Paz, el influyente poeta y ensayista mexicano; en 2015, Raymond Carr, el respetado hispanista británico; en 2016, Patricio Aylwin, expresidente chileno; y en 2021, Walter Mondale, destacado político estadounidense. El 19 de abril también se celebra el Día Mundial de Los Simpson, un homenaje a la popular serie animada. Los nacidos bajo este signo zodiacal pertenecen a Aries, y el santoral conmemora a San Rufo, San Expedito, San Dionisio, San Cayo, San Vicente, San Timón y San Galacio





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