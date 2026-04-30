El atentado contra Ronald Reagan: cómo un agente del Servicio Secreto salvó al presidente en 1981

Hace 45 años, John W. Hinckley intentó asesinar a Ronald Reagan en Washington. El agente Jerry Parr lo salvó, pero el incidente dejó heridas graves y reveló fallos en la seguridad presidencial.

Hace 45 años, ante el mismo Hilton de Washington, un joven llamado John W. Hinckley intentó asesinar a balazos al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan .

El atentado ocurrió el 30 de marzo de 1981, cuando Reagan, de 70 años y miembro del Partido Republicano, acababa de pronunciar un discurso ante el sindicato de la construcción y se dirigía hacia su limusina. Mientras saludaba y sonreía a los presentes, un hombre gritó «¡Mr. Presidente! » y, al volverse, Reagan recibió varios disparos a bocajarro. El agente secreto Jerry Parr, que lo acompañaba, actuó con rapidez y lo empujó hacia el coche, cubriéndolo con su cuerpo.

Parr, quien había soñado con ser agente del Servicio Secreto desde que vio la película 'Código del Servicio Secreto' con Reagan como protagonista, logró salvarle la vida. Al notar que el presidente sangraba por la boca y se quejaba de dolor en el pecho, ordenó cambiar el rumbo hacia el hospital de la Universidad George Washington, donde se descubrió que un balazo había rebotado y le había causado una hemorragia interna.

Nancy Reagan, su esposa, declaró más tarde que, sin la intervención de Parr, su marido habría muerto. El atentado, que también dejó heridos a un policía, un agente secreto y el secretario de Prensa James Brady, quien quedó paralizado de por vida, fue perpetrado por Hinckley, un joven obsesionado con la actriz Jodie Foster.

Tras su detención, se supo que había disparado seis veces y que su objetivo era llamar la atención de Foster, a quien acosaba con cartas y fotografías. En una de ellas, escribió: «Si no me amas, mato al presidente», frase que imitaba a un personaje de la película 'Taxi Driver'. Tras el atentado, se criticaron los fallos en la seguridad presidencial, aunque un agente justificó que «no se puede reaccionar más rápido que una bala».

Hinckley fue declarado culpable por insania y pasó décadas en un hospital psiquiátrico antes de ser liberado bajo supervisión en 2022. El incidente sigue siendo recordado como uno de los momentos más dramáticos de la presidencia de Reagan y un ejemplo de la dedicación de los agentes del Servicio Secreto





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