El ascenso de Péter Magyar: De aliado de Orbán a su mayor adversario

Péter Magyar, quien antes formaba parte del círculo íntimo de Viktor Orbán, ha emergido como un formidable opositor político, desafiando el control del primer ministro húngaro y capitalizando el descontento público con su gobierno.

Hace veinte años, un joven abogado se unió a las protestas anti corrupción lideradas por el entonces líder de la oposición, Viktor Orbán , y contribuyó a la creación de un grupo de defensa legal para manifestantes llamado 'No tengas miedo'. Péter Magyar , antes miembro influyente del partido gobernante y cónyuge de una figura prominente en el círculo de Orbán, ha cambiado de bando, oponiéndose al primer ministro húngaro. Utilizó el mismo lema 'No tengas miedo' al distanciarse del régimen de Orbán, denunciando que estaba plagado de corrupción y favoritismo. 'Es una historia fantástica, la del príncipe caído en desgracia, el hijo pródigo del pueblo, David contra Goliat. Todos pueden identificarse con ella', explica Bálint Ruff, estratega y editor del programa político Veto.

Este relato de la transformación de Magyar, de aliado de Orbán a su mayor adversario, y ahora elegido como su sucesor tras una victoria electoral contundente el domingo, se basa en conversaciones con individuos cercanos a ambas figuras, así como con miembros influyentes del partido. Magyar, de 45 años, proviene de una familia conservadora y adinerada de las colinas de Budapest. Entre sus familiares se encuentran destacados abogados y jueces, así como el expresidente Ferenc Mádl, elegido durante el primer mandato de Orbán como primer ministro. Magyar se unió al partido Fidesz de Orbán en 2003, se casó con la también conservadora Judit Varga en 2006 y tuvieron tres hijos. Residieron varios años en Bruselas, donde ella trabajó para un eurodiputado de Fidesz, mientras que él desempeñó funciones diplomáticas. Regresaron a Hungría en 2018.

Al año siguiente, ella se convirtió en ministra de Justicia, cargo que dejó en 2023 para dirigir la campaña de Fidesz para las elecciones al Parlamento Europeo. Su carrera política llegó a un abrupto final un año después, cuando Orbán la hizo responsable de encubrir un escándalo de abuso sexual infantil en crecimiento. Varga dimitió en medio de la creciente indignación por el perdón concedido a un exfuncionario condenado por ayudar a encubrir abusos en un centro de acogida para menores. Para entonces, el turbulento matrimonio de la pareja había terminado de manera conflictiva con acusaciones de violencia doméstica contra Magyar, que él negó. Varga lo acusó de traición después de que este publicara grabaciones de sus conversaciones privadas, en las que ella se quejaba de la intromisión del Gobierno en casos judiciales delicados desde el punto de vista político.

El escándalo de abuso sexual de menores y la caída de Varga impulsaron a Magyar a abandonar Fidesz, acusando al partido de corrupción, decadencia moral y de convertir a las mujeres en chivos expiatorios. Junto con su exesposa, la entonces presidenta del país, Katalin Novák, también se vio obligada a dimitir por el mismo escándalo. 'Durante mucho tiempo creí en el ideal de una Hungría patriótica y soberana', escribió Magyar en 2024. 'Pero en los últimos años he tenido que darme cuenta de que no es más que un producto político, una fachada... para perpetuar el poder y acumular una enorme riqueza'. Magyar afirmó que Orbán y su jefe de gabinete, Antal Rogán, 'se escondían tras las faldas de mujeres'.

Varga se ha mantenido leal a Orbán, pero ha permanecido al margen de las disputas políticas. En una rara declaración pública sobre su exmarido el año pasado, dijo: 'No quiero participar en una contienda donde esta criatura llamada Péter Magyar pueda ganar puntos'. Aprendió carpintería y fundó una empresa con su nuevo socio, László Windisch, director de la Oficina Estatal de Auditoría de Hungría. El año pasado, Orbán intentó seducirla, afirmando que Varga 'posee aptitudes para ser primera ministra'. Ella no ha regresado a la política. A diferencia de Varga, Magyar parece prosperar en el ambiente tóxico de los medios de comunicación dominados por Orbán. Tras ser objeto de burlas por usar pantalones ajustados en videos progubernamentales que se centraban en su entrepierna, Magyar respondió posando con plátanos y preparando batidos de plátano. Las publicaciones se viralizaron rápidamente. También utiliza el emoticono del payaso para mostrar su desdén por el Gobierno.

'Responde a los ataques infundados reformulándolos en lugar de refutarlos', explica Tamás Topolánszky, cineasta que documentó el ascenso de Magyar en su reciente documental, Viento de Primavera. Describe este enfoque como 'poco convencional, pero efectivo'. 'Sabe cómo provocar al establishment para mantener su nombre en la agenda... Es extremadamente rápido, gestiona sus propias redes sociales y entiende lo que puede conseguir un meme, cómo sacar provecho del contenido viral'. Liberales e izquierdistas se han aliado anteriormente, pero ninguno se acercó a amenazar el control de Orbán sobre el poder. En cambio, Magyar 'estuvo en el lugar y el momento adecuados, despegando en medio de la indignación por el caso de abuso sexual infantil', afirma Ruff. 'Es una persona extremadamente motivada'.





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