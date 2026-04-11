El ascenso de Aznar y el nacimiento de la clase media: Un análisis de la transformación de España en los años 90

Un análisis sobre cómo la llegada de José María Aznar al poder en 1996 marcó un punto de inflexión en la sociedad española, impulsando un cambio de la clase obrera a la clase media y transformando la cultura y la economía del país. Se examinan las estrategias políticas, las manifestaciones culturales y las consecuencias de estas transformaciones.

Al igual que España experimentó una transformación radical, pasando de la dictadura a la democracia, hubo un tiempo en que la sociedad española transitó de ser primordialmente clase obrera a convertirse en clase media . Este proceso histórico, aunque no se concretó en cuestión de horas, coincidió significativamente con la llegada al poder del gobierno de José María Aznar .

Fue una época marcada por una magia política que se reflejó en diversas manifestaciones culturales, desde series de televisión y publicidad hasta en las cintas de VHS domésticas. Treinta años después de que el Partido Popular ascendiera al poder, hemos redescubierto vídeos de familias que, aunque aún estacionaban sus coches en la arena de la playa, comenzaban a disfrutar de vacaciones en el extranjero. Era la época en que España soñaba con viajes exóticos, como el imaginario viaje al Caribe. En 1996, Aznar ganó las elecciones prometiendo un cambio, enfocándose en el centro político, y transmitiendo un mensaje que, aunque aparentemente simple, era crucial para ofrecer un futuro a una clase obrera ávida de aspiraciones: 'Nos dirigimos a las capas medias españolas, aquellas a las que yo pertenezco. ¿Y eso qué es? Pues os lo diré: sois vosotros', declaraba Aznar en un mitin. Según el sociólogo Hans Laguna, 'Con Aznar vemos una operación ideológica muy típica de la derecha, y es la de convencernos que no son derecha, que son centro, y de que no somos clase trabajadora, sino que somos clase media'.\Este viaje hacia la aspiración de la sociedad española nos presentó, por ejemplo, el pádel. Este deporte, promovido por el presidente, con calcetines altos y polo adornado con la bandera española, se convirtió en un símbolo de la época. El Partido Popular llegó a comercializar palas de pádel por un precio considerable, un 10% del salario medio de 1996, un deporte que actualmente es protagonista en el tiempo de ocio en las afueras de muchas ciudades. Este es un claro ejemplo de cómo el presente de España difiere del país que recibió a Aznar en el poder. A mediados de los años 90, series como 'Quién da la vez' o 'Este es mi barrio' reflejaban una España con desafíos, con personajes luchando por progresar. El Partido Popular conectó con esta necesidad de aspiración. Magis Iglesias, periodista que seguía al PP en ese momento, argumenta que 'Aznar consigue que el centro deje de pensar en clave socialista y empiece a pensar más en riqueza, economía. Que le empiece a dar una oportunidad a la derecha'.\En este contexto, se promovía una forma específica de ser de centro, un sentido común asociado a privatizaciones vendidas bajo el lema de 'libertad'. Esta idea se propagó en mítines, así como en publicidad. Coincidiendo con la venta de Telefónica, una compañía de telefonía móvil promovía la idea de que por fin podíamos ser más 'libres', al ritmo de Nino Bravo. 'Libre, como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede, al fin, volar. Libre, como el viento que recoge', cantaba el artista. Esta canción, en una versión más moderna, resonaba en discotecas y en la conciencia colectiva. Antonio Gutiérrez, entonces secretario general de Comisiones Obreras, interpretaba este juego con la palabra libertad como 'la desnaturalización de la libertad en un país como el nuestro, donde tanto había sido anhelada y por lo que tanto se había luchado, es también otro de los deberes que arrojarle a la derecha española'. Si bien a partir de entonces se amplió la posibilidad de elegir compañías telefónicas y se aceleró la internacionalización de las empresas españolas, también se perdió la oportunidad de mantener el control sobre la soberanía económica, que ahora se intenta recuperar. La industria, con la globalización como horizonte, se encontraba en declive. Sin embargo, en aquel momento, esto parecía no importar. España prosperaba, y la mayoría se sentía parte de la clase media





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