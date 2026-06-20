El arte de los dilemas morales: entre la reflexión filosófica y el debate social

Un programa de filosofía utiliza dilemas morales clásicos y modernos para desafiar la consistencia ética del oyente, explorando corrientes como la deontología y el utilitarismo, y abriendo espacio a debates sobre valores, bien común y sesgos sociales.

En este espacio, nos apasionan los dilemas morales porque no solo entretienen, sino que también perfeccionan nuestra capacidad argumentativa y nos desafían personalmente. Escuchar planteamientos como los del programa "Pensemos fuerte" puede convertirse en un ejercicio socrático ideal para debatir después con amigos en una cena.

Es valioso imaginar cómo actuaríamos en situaciones límite, como las que aquí se proponen. La filósofa responsable de estos ejercicios busca rizar el rizo, ponerte contra las cuerdas y examinar si tu moral es consistente. Por ejemplo: ¿cambiaría tu decisión si la persona atada a las vías es un familiar? ¿O si una turba exige condenar a un inocente?

Enric aprovecha para explicar que tras cada dilema subyacen dos corrientes filosóficas enfrentadas. Por un lado, la deontología sostiene que nunca debemos matar a un inocente, incluso si con eso se salva a la humanidad entera; esto plantea la pregunta incómoda: ¿existen valores por encima del bien común?

Por otro lado, el utilitarismo prioriza el resultado colectivo. Estas disyuntivas generan debates intensos y rara vez ofrecen respuestas claras. Y tú, ¿empujarías a un hombre grueso desde un puente con tus propias manos si eso salva a varias personas? ¿Cómo interpretarían las redes sociales el posible sesgo gordófobo implícito en este dilema?

Las ramificaciones argumentativas son infinitas, perfectas para horas de reflexión mientras esperas el tranvía o tu destino final





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