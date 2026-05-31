El Arsenal vuelve a sufrir la derrota en la final de la Champions League ante el PSG

El Arsenal cayó en la tanda de penaltis ante el PSG en la final de la Champions League 2026, sumando otra decepción en su historia europea. A pesar de un gran esfuerzo, el equipo de Mikel Arteta no pudo romper la maldición de las finales.

En una temporada que prometía ser la del despegue definitivo, el Arsenal volvió a morder el polvo de la decepción en la final de la Champions League .

El sábado en el Puskás Aréna, los Gunners vieron cómo el Paris Saint-Germain les arrebataba el título en una tanda de penaltis que dejó a la afición londinense con el corazón partido. Tras una hora de ventaja, el gol de Kai Havertz parecía encaminar al equipo de Mikel Arteta hacia la gloria, pero el empate del PSG forzó la prórroga y finalmente los penaltis, donde la suerte no estuvo del lado del Arsenal.

El partido fue intenso desde el primer minuto. El Arsenal salió con una presión alta que descolocó al PSG, y Havertz aprovechó un error defensivo para definir con clase.

Sin embargo, el PSG mostró su experiencia y paciencia, y logró igualar antes del descanso. En la segunda mitad, ambos equipos tuvieron ocasiones, pero los guardametas estuvieron acertados. La prórroga no resolvió nada, y en los penaltis, Eberechi Eze y Gabriel fallaron desde los once metros, otorgando el título al equipo parisino. La afición del Arsenal, que había soñado con romper la sequía de títulos europeos, se sumió en un silencio sepulcral.

En Budapest, las gradas se vaciaron rápidamente mientras los jugadores yacían en el césped. En Londres, los bares y el estadio Emirates, donde se había organizado una pantalla gigante, quedaron mudos. La alegría por el reciente título de la Premier League se desvaneció en un instante. Arteta, visiblemente afectado, declaró: 'Estamos a solo unos penaltis de la gloria.

Duele, pero estoy orgulloso de mis jugadores.

' El PSG, por su parte, celebró su segundo título consecutivo de la Champions League. El equipo de Luis Enrique demostró que sabe cómo ganar partidos decisivos, a pesar de no jugar su mejor fútbol. La afición parisina, que llenó la zona sur del estadio, no dejó de cantar durante todo el partido, y al final, el confeti dorado cayó sobre ellos.

Para el Arsenal, esta derrota se suma a la de 2006 y a otras decepciones recientes, convirtiéndose en una herida que tardará en sanar. La pregunta es si este grupo de jugadores podrá levantarse para el desfile programado el domingo, donde un millón de personas esperan celebrar el título liguero. El análisis táctico muestra que el Arsenal dominó amplias fases del partido, pero no supo cerrar el marcador.

La falta de contundencia en ataque y un error defensivo puntual fueron suficientes para que el PSG se llevara el trofeo. Arteta insistió en que el equipo ha crecido, pero en las finales, lo que cuenta es el resultado. Los aficionados, mientras tanto, se preguntan si este equipo algún día logrará la hazaña. La temporada ha sido histórica con la Premier, pero la Champions sigue siendo una espina clavada.

En el vestuario, las caras eran de absoluta desolación. Jugadores como Martin Ødegaard y Bukayo Saka, que habían sido clave durante la temporada, no pudieron contener las lágrimas. Arteta, en su discurso posterior, agradeció a todos por el esfuerzo y recordó que el camino es largo.

'Hemos dado un paso adelante, pero debemos seguir trabajando', afirmó. La afición, aunque dolida, mostró su apoyo en las redes sociales, pero la sensación de oportunidad perdida es abrumadora. El PSG, con su dinastía en ciernes, promete dominar Europa, mientras el Arsenal busca su lugar en la élite





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arsenal PSG Champions League Final Fútbol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arsenal: horario y dónde ver la final de la Champions League por TVAmbos equipos se miden en una final inédita y con dos entrenadores españoles en los banquillos

Read more »

Arsenal y PSG se enfrentarán en la final de la Champions League 2025/2026El Arsenal de Inglaterra y el Paris Saint-Germain de Francia se enfrentarán en la final de la Champions League 2025/2026, en una final que promete ser emocionante y con estilos opuestos.

Read more »

Arsenal vs. PSG: The 2025/2026 Champions League FinalThe 2025/2026 Champions League final between Arsenal and PSG is set to take place on Saturday. The match will be played at a new time, with the final starting at 12 p.m. in Miami, 9 a.m. in Los Angeles, 10 a.m. in Mexico City, 11 a.m. in Bogota, 1 p.m. in Buenos Aires, and 6 p.m. in Madrid. The other teams that could potentially win two 'orejonas' in a row are Real Madrid, AC Milan, Nottingham Forest, Liverpool, Bayern Munich, Ajax, Inter Milan, and Benfica. Arsenal are looking to win their first title in the UEFA Champions League, while PSG are aiming for their sixth title.

Read more »

Final de la Champions 2025: PSG vs Arsenal, dónde ver gratis y a qué horaEl Paris Saint-Germain y el Arsenal se enfrentan en la final de la UEFA Champions League 2025 este sábado 30 de mayo. Descubre dónde ver el partido gratis en TV y online, horario y detalles del encuentro.

Read more »