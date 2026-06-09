El Archivo de RTVE recupera grabaciones inéditas sobre los días posteriores a la muerte de Franco

El programa Franco 4:58 explora el meticuloso trabajo del Archivo de RTVE para rescatar cintas magnetofónicas que contienen material inédito sobre la cobertura informativa del fallecimiento del dictador. La directora del archivo, Ana María Bazán, explica los criterios de conservación y la importancia de preservar la neutralidad en la gestión documental, destacando el valor histórico de estos testimonios sonoros para entender la transición española.

El nuevo episodio de Franco 4:58 dedica su atención al valioso trabajo que se lleva a cabo en el Archivo de RTVE, una institución que custodia un ingente volumen de material audiovisual y sonoro de incalculable valor para la historia de España.

Cerca de 200.000 horas de contenido esperan ser exploradas y, con frecuencia, los especialistas del archivo realizan descubrimientos asombrosos. Hace aproximadamente un año, un equipo de documentalistas halló unas cintas magnetofónicas que se encontraban en estado de abandono y deterioro, programadas originalmente para ser borradas.

En ellas se conservaban grabaciones inéditas que revelaban los planes del aparato franquista para comunicar la muerte del dictador Francisco Franco y, al mismo tiempo, permitían reconstruir con detalle lo que sucedió durante las más de tres horas transcurridas entre la recepción del teletipo que anunciaba el fallecimiento, a las 4:58 de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, y el boletín informativo de Radio Nacional emitido a las ocho de la mañana. El espacio televisivo se sumerge en el proceso de recuperación de esas cintas y rinde homenaje a la labor de los profesionales del archivo.

Está dirigido y presentado por Ana María Bazán, directora del Archivo de RTVE, quien comparte su vasta experiencia para abordar algunas de las preguntas fundamentales en torno a la conservación documental. Una de las cuestiones centrales consiste en decidir qué materiales merecen ser preservados y cuáles pueden desecharse, un debate constante en archivística. Bazán reconoce la complejidad: nos resulta bastante complicado no guardar algo, pero sí existen criterios que orientan la selección.

Sin embargo, la clave, según ella, radica en que los documentos atesoren un valor histórico excepcional, como es el caso de las cintas recuperadas. Lo que escuchamos en esos días de noviembre de 1975 era la cobertura de un suceso de enorme relevancia contemporánea, que desde la perspectiva histórica se ha convertido en un testimonio esencial para la historia reciente de España. El instinto de aquel funcionario que evitó que se borraran esas cintas fue fundamental. Tenía alma de archivero.

La directora subraya que el valor de estos documentos no se constructsolo con el paso del tiempo; es un valor que reconocemos y seguimos otorgando a determinados acontecimientos. A nadie se le ocurriría que no se hubieran conservado las imágenes de la segunda expedición lunar o del asesinato de Kennedy. Son testimonios de la historia; en este caso, de la historia de España, que nos permiten situarnos en un momento concreto. La neutralidad es otro pilar del trabajo archivístico.

Los documentalistas se esfuerzan por preservar la memoria sin intervenir en ella, evitando cualquier sesgo subjetivo en la clasificación y descripción. Se trata de hacer descripciones lo más neutras posibles, renunciando a adjetivos, actuando como meros traductores o escribanos, sin interpretar ideológicamente el documento. Nunca se describiría, por ejemplo, una entrevista radial con una mujer destacando su belleza vocal o atribuyendo Guapura a un interlocutor masculino. La restauración del sonido de estas cintas representa un reto tecnológico.

Con más de medio siglo de vida, la memoria magnética se degrada afortunadamente, se han digitalizado en su estado original mediante el apoyo de la inteligencia artificial y complejas cadenas de algoritmos diseñados para asistir a los profesionales. El desafío reside en restaurar lo que el tiempo ha deteriorado sin alterar la esencia del documento.

Se busca intervenir lo justo para que el audio sea comprensible y útil en una producción, pero sin convertirlo en algo irreconocible o que no evoque aquella madrugada del 20 de noviembre. Siempre es una cuestión de matices y de decisiones que, en ocasiones, se toman de forma instintiva, como hizo aquel héroe anónimo que se negó a destruir las cintas, aunque algunos compañeros del archivo bromean diciendo que jamás hubieran permitido su borrado.

El episodio titulado Anexo cierra la historia de estas grabaciones, ofreciendo un relato completo sobre su hallazgo, recuperación y el contexto histórico que atesoran, contribuyendo así a enriquecer la memoria colectiva de la transición democrática española. El Archivo de RTVE continúa su labor como guardián del patrimonio audiovisual, garantizando que las generaciones futuras puedan acceder a testimonios directos de episodios clave que configuran la identidad nacional.

Esta iniciativa subraya la importancia de preservar los archivos públicos y de dotar de los recursos necesarios para llevar a cabo una conservación profesional que permita la restauración y difusión de materiales históricos frágiles. La combinación de tecnología avanzada y criterio archivístico permite rescatar voces y sonidos que, de otro modo, se perderían para siempre, ofreciendo una ventana única al pasado y contribuyendo a un conocimiento más riguroso y matizado de la historia contemporánea de España





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