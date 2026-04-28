El apagón del 28 de abril: cómo se recuperó el suministro eléctrico y los héroes anónimos que actuaron en el caos

Un análisis detallado del apagón masivo que afectó a la península ibérica el 28 de abril, incluyendo el papel crucial de la central hidroeléctrica Aldeadávila en la reposición del servicio y las historias de los técnicos que ayudaron a rescatar a personas atrapadas en ascensores durante el caos.

A mediados de mayo del año pasado, poco antes de que se cumpliese un mes del apagón que dejó sin luz a toda la península ibérica, Clodoaldo Rodríguez, jefe de la central hidroeléctrica Aldeadávila, reconocía que el 28 de abril sintieron un poco de tensión.

Aldeadávila fue una de las centrales que arrancaron de forma automática tras el cero, una maniobra que se ensaya y todo el mundo conoce, pero que en este caso era real. Aunque a las 12.33 todo falló, a partir de ese momento la respuesta fue envidiable. De nuevo en conversación con EL MUNDO, Rodríguez es ahora más lacónico.

Una vez se produjo el apagón, que en la central produjo el disparo de los grupos que estaban generando en ese momento, se siguió el protocolo establecido en el Plan de Reposición del Servicio, rememora. Así, inmediatamente se organizó al personal de la central para atender las distintas necesidades y arrancar los grupos generadores de Aldeadávila II.

Aldeadávila II es una de las centrales hidroeléctricas con capacidad de arranque autónomo, que son las que inician la reposición del sistema eléctrico tras un incidente como el del 28 de abril. Simplemente tienen que empezar a soltar agua para arrancar y a partir de ahí quedan a disposición del operador, Red Eléctrica, que comenzó una recuperación gradual.

En la central se hacen simulacros de arranque de emergencia cada tres años y el último se había realizado apenas unos meses antes, en noviembre de 2024. Gracias a la preparación del personal y a los simulacros de arranque de emergencia que se realizan en la central todo funcionó según lo previsto, celebra Rodríguez. De este modo, se fueron estabilizando pequeñas islas energéticas que, a su vez, transmitían tensión a las celdas contiguas.

Al mismo tiempo, Francia comenzó también a transmitir electricidad a través de su conexión con España. Poco a poco, estas islas fueron formando un archipiélago que a las 23.00 ya comenzaba a parecer una península: a esa hora se había recuperado el 51% de la demanda. A las 06.00 del día siguiente el porcentaje superaba el 99%. La respuesta al apagón no solo fue técnica, sino también humana.

El apagón pilló a Enrique Ropero en un ascensor. Fue casualidad, aunque tampoco demasiado: es técnico de Fain Ascensores y estaba de faena con un compañero. No me quedé encerrado por medio metro, porque tenía que trabajar en la parte alta del hueco y subiendo con el ascensor se fue la luz, cuenta.

Como muchos ese día, lo primero que pensó fue que se trataba de un problema localizado, pero al salir a la calle vieron que el alcance era bastante mayor, aunque no conocían la magnitud porque tampoco podían comunicarse. Por la radio de la furgoneta escuchamos que era un apagón generalizado en toda España, explica Ropero.

Ropero y sus compañeros comenzaron a organizarse en las pocas ventanas de comunicación que conseguían: Decíamos que había que pasarse por todos los portales de nuestras zonas, todos los ascensores, y, sobre todo, priorizando hospitales, residencias de mayores o viviendas unifamiliares para ver si había gente dentro. El día, recuerda, fue caótico y el tráfico -varias arterias colapsaron al caer la señalización en las carreteras- no ayudaba, así que muchos fueron andando entrando portal a portal.

Yo sí que puede ir con la furgoneta y me paró en un hombre en el atasco: Por favor, por favor, tengo una persona que lleva aquí más de dos horas y media encerrada, ¿puedes ayudarnos? , rememora Ropero.

Además de este rescate, calcula que entró en 14 o 15 viviendas por lo menos. Como no funcionaban los telefonillos, trataban de avisar a algún vecino para entrar y revisar el ascensor. Ropero no fue el único. Varios trabajadores de provincias en las que ese lunes era festivo se pusieron el mono y bajaron a ayudar.

Uno de sus compañeros, de hecho, se subió a un coche de la policía en Pamplona y fue haciendo rescates con ellos, que sí podían recibir los avisos de personas atrapadas. Le han dado una medalla al mérito civil, dice tan orgulloso como si la llevase él en el pecho. Dentro del caos, hicimos todo lo posible porque no hubiera nadie encerrado, cuenta.

También abrieron puertas mecánicas -la empresa tiene una división dedicada a este sector- e incluso liberaron a personas atrapadas en ascensores de la competencia. La idea era sencilla: Ayudar a todo el que hiciera falta. Tanto, que tuvo que pedir a alguien que recogiese a sus hijos del colegio -yo no podía irme- y al terminar, dejó la furgoneta aparcada en un punto de Madrid y tardó dos horas en llegar andando a casa.

Fue largo, ríe, aunque le quita importancia: Una cosa así es excepcional y, hombre, simplemente por humanidad tienes que colaborar en lo que puedas; aunque se haga largo había que arrimar el hombro. Para Pedro González, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, lo principal y fundamental es que no hubo ningún accidente laboral





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