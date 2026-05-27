El anhelo por los años 90 y 2000: la nostalgia de una generación que no los vivió

La nostalgia por la era pre-redes sociales se ha convertido en un fenómeno cultural que abarca desde la moda Y2K hasta la música. Un análisis de por qué las generaciones más jóvenes añoran un tiempo que no conocieron.

La nostalgia por los años 90 y los primeros 2000 se ha convertido en uno de los grandes imaginarios culturales de nuestros días. Lo observamos en el regreso de las cámaras digitales, los iPods, la moda Y2K con sus colores vibrantes y tiros bajos, y en la proliferación de vídeos de TikTok que enseñan a vivir como si estuviéramos en el cambio de siglo: hacer crucigramas, escuchar CDs, decorar diarios en papel y pasar tiempo lejos del teléfono.

Este fenómeno también ha alcanzado la música, con grupos como Katseye, cuya estética bebe directamente de los primeros 2000: brillos, referencias al internet primitivo y feminidad Y2K. Paradójicamente, todas las integrantes del grupo nacieron entre 2002 y 2007, por lo que los años que recrean no forman parte de sus recuerdos, sino de un imaginario heredado. Pero, ¿hasta qué punto este deseo de regresar al pasado es solo una moda estética?

¿Qué tienen de atractivo los 90 y los primeros 2000 para una generación que apenas los vivió? ¿Y qué dice esta nostalgia sobre la forma en que vivimos el presente e imaginamos el futuro? Este deseo por volver al cambio de siglo surge entre quienes vivieron esa época, como Gemma, de 44 años, que rememora 'cuánto molaba internet antes de las redes sociales. La gente parecía educada y amable.

Era divertido'. Pero se ha extendido a personas que generacionalmente no vivieron esos años. Una encuesta de NBC News reveló que el 47% de las personas entre 18 y 29 años -mayoritariamente generación Z- preferiría vivir en el pasado, frente a un 38% que elegiría el presente y un 15% el futuro. Entre quienes elegían el pasado, un 33% se quedaba con el pasado más inmediato.

El investigador Clay Routledge apunta que esa preferencia por los 90 y los 2000 podría explicarse porque se perciben como 'el momento anterior a las redes sociales y a la vida mediada permanentemente por pantallas'. Si uno desea irse mucho más atrás, pierde algunas ventajas del progreso social. Sofía Traba Mendez, ingeniera informática especializada en producto y transformación digital, es consciente de los efectos positivos de ciertos avances tecnológicos pero cuestiona otros.

'Si entendemos la tecnología como avances médicos, matemáticos, físicos, etc., entonces no ha habido otro tiempo mejor. Aquí incluyo la IA porque las cosas que nos está permitiendo hacer son increíbles. Por ejemplo, la investigación en detección temprana de algunos tipos de cáncer', explica. Traba también valora herramientas de conectividad como Skype o Zoom, que surgieron antes de las redes sociales, por su capacidad para mantener unidas a personas separadas geográficamente.

Pablo, de 41 años, cuenta cómo estas herramientas le permitieron estar en contacto con su familia en un momento difícil mientras estaba en otro país. Lo que nos atrae del pasado no es imaginar una sociedad sin desarrollos tecnológicos, sino una en la que la tecnología parecía menos invasiva. Laura, de 35 años, echa de menos la forma de funcionar de herramientas como Messenger: 'Te conectabas cuando querías y te desconectabas cuando querías. Podías elegir cuándo estar presente.

Ahora parece que tienes que estar siempre al otro lado, disponible, respondiendo'. La investigadora Kate Eichhorn, de The New School, sostiene: 'No creo que la mayoría de la generación Z quiera realmente volver a los años 90. No quieren regresar al punto álgido de la crisis del sida ni a una época anterior a muchos derechos básicos. Pero sí añoran algunos aspectos de ese periodo'.

En definitiva, lo que se echa de menos es una forma de relacionarse con el mundo más lenta, más presente, más humana. La nostalgia no es por la época en sí, sino por una relación con la tecnología que permitía desconectar y estar presentes en el momento. Este anhelo refleja una crítica a la hiperconectividad actual y una búsqueda de autenticidad en un mundo digital abrumador.

Quizás el regreso al Y2K no es tanto un deseo de volver atrás, sino una manera de imaginar un futuro donde la tecnología nos sirva sin dominarnos





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