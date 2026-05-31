El amor a los 16

Una historia de amor y decepción en el verano de mi infancia.

Recuerdo el verano en que me enamoré de E. en el pueblo de mis abuelos. Tenía 16 años y era un poco tarde para mi primera experiencia amorosa.

Me di cuenta de que no entendía cómo funcionaba el amor cuando le conté todo sobre mí, incluyendo mis estudios, mi infancia y mi familia. Ella probablemente solo quería ligereza y chiste, pero yo le hablé de cosas serias. Después de un beso robótico, nos unimos a nuestros grupos respectivos y volvimos a casa. Yo me enamoré, pero creo que ella no. Me dio su número y yo la llamé 15 días después, pero la conversación fue corta y decepcionante.

Me enteré de que estaba con otro hombre y tardé 17 días en recuperarme de aquello. Escribí cartas a E. y a mi amigo I., que se convirtió en mi confidente de desamores. La letra de I. era fina y apretada, y me daba esperanza en la reconquista





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