El Alquiler en España Sigue Subiendo: Madrid Lidera los Precios

Un nuevo informe de Idealista revela un aumento generalizado de los precios de alquiler en España, con Madrid a la cabeza y Barcelona como una de las pocas excepciones. Se analiza la evolución por capitales, provincias y comunidades autónomas.

El mercado de alquiler en España continúa mostrando una tendencia alcista generalizada, según el último informe publicado por Idealista . Durante los últimos tres meses, la renta media ha experimentado un incremento del 0,4%, mientras que en el último mes se ha mantenido estable en términos de precio.

El análisis exhaustivo de las capitales españolas revela que la gran mayoría, con solo dos excepciones, han registrado aumentos en los precios de alquiler en comparación con abril del año anterior. Barcelona, con una disminución del 7,6%, y Tarragona, con una caída del 0,4%, son las únicas ciudades que desafían esta tendencia.

Pontevedra lidera los incrementos más significativos, con un aumento del 14% en las expectativas de los propietarios, seguida de Ciudad Real (13,4%), Toledo (12,1%), Huelva (10,8%), Zamora y Oviedo (ambas con un 10,7%). En el extremo opuesto, Girona (0,3%), Ávila (0,7%), A Coruña (1,9%), Lugo (1,9%) y Vitoria (2%) han mostrado los aumentos más moderados durante el último año. El comportamiento del mercado en las principales ciudades del país, con la excepción notable de Barcelona, ha sido consistentemente al alza.

Palma de Mallorca (10,4%), Alicante (8,7%), Madrid (8,6%), Sevilla (6,7%), Bilbao (5,8%), Málaga (5,8%), Valencia (5,2%) y San Sebastián (4,3%) han experimentado subidas notables en los precios de alquiler. Madrid se consolida como la capital con los alquileres más elevados, alcanzando un precio promedio de 23,3 euros por metro cuadrado, seguida de Barcelona (22 euros/m2) y Palma (19,1 euros/m2). Otras ciudades con precios significativos incluyen San Sebastián (18,7 euros/m2), Valencia (16,4 euros/m2), Málaga (16,3 euros/m2) y Bilbao (15,9 euros/m2).

En contraste, Zamora (7,9 euros/m2) y Ourense (8 euros/m2) se posicionan como las capitales con las rentas más asequibles. A nivel provincial, la situación es similar, con un aumento en los precios de alquiler en 49 de las 50 provincias españolas en el último año, siendo Barcelona (-8,5%) la única excepción. Lleida (14,7%), Toledo (12,5%), Guadalajara (12,4%) y Segovia (12,2%) han registrado los mayores incrementos a nivel provincial.

Por otro lado, Cantabria (0,6%), Girona (0,8%) y Navarra (1,4%) han experimentado las subidas más modestas. La Comunidad de Madrid ha visto un incremento del 9% en sus precios de alquiler, manteniendo su posición como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, con un promedio de 21,2 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares (19,8 euros/m2) y Barcelona (18,6 euros/m2).

En el extremo opuesto, Jaén (6,9 euros/m2), Ciudad Real y Zamora (7,3 euros/m2) son las provincias más económicas. A nivel de comunidades autónomas, todas han experimentado subidas en sus rentas desde abril del año pasado, excepto Cataluña (-8,6%). Castilla-La Mancha (11,6%) ha liderado los incrementos, seguida de la Comunidad de Madrid (9%), Aragón (8,9%), Asturias (8,3%), Andalucía (8,2%) y la Comunitat Valenciana (8,1%).

La Comunidad de Madrid (21,2 euros/m2), Baleares (19,8 euros/m2) y Cataluña (17,1 euros/m2) son las regiones con los precios más altos, mientras que Extremadura (7,5 euros/m2) y Castilla-La Mancha (8,6 euros/m2) ofrecen las opciones más económicas





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