El alquiler de larga duración se hunde en las ciudades con ley de vivienda mientras el turístico se dispara

Análisis del impacto de la Ley de Vivienda de 2023 en los mercados de alquiler: desplome histórico de la oferta residencial en ciudades tensionadas y explosión del alquiler turístico, con Barcelona en el epicentro de la crisis.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en 2023, el mercado de alquiler de larga duración en las ciudades declaradas como tensionadas ha experimentado un desplome histórico, con caídas en la oferta que superan ampliamente a las registradas en las ciudades no reguladas.

Los datos facilitados por el portal Idealista revelan que, en promedio, la oferta de alquiler residencial se ha reducido más del doble en los mercados intervenidos, con Barcelona a la cabeza, perdiendo cerca del 70% de su oferta desde 2023 y un brutal 37,9% solo entre el primer y segundo trimestre de 2024, coincidiendo con la implementación efectiva de los límites de precio en Cataluña. Este colapso contrasta drásticamente con la relativa estabilidad de muchas ciudades no tensionadas, donde la disminución de la oferta ha sido mucho más moderada.

Paralelamente, el alquiler de temporada ha experimentado un crecimiento desproporcionado en las zonas reguladas, multiplicándose por cuatro en Barcelona desde 2019 y representando ya casi la mitad de la oferta total en estos mercados, frente a solo un 15% en las ciudades no tensionadas. Este fenómeno sugiere una clara reconversión del parque de alquiler tradicional hacia destinaciones turísticas, un trasvase que, sin embargo, no logra compensar la gigantesca pérdida de vivienda disponible para residentes.

La combinación de una oferta residencial en caída libre y un auge del alquiler vacacional ha exacerbado la crisis de acceso a la vivienda, disparando los precios y reduciendo las opciones para los ciudadanos en las principales urbes españolas





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