El almacenamiento y las interconexiones, claves para la expansión de las renovables en España y Europa

Expertas de la Comisión Europea y la CNMC analizan los desafíos y soluciones para integrar el almacenamiento y las interconexiones en el sistema energético, optimizando el uso de las renovables y garantizando la estabilidad del suministro.

Tanto España como Europa han invertido significativos esfuerzos en el desarrollo de las energía s renovables en las últimas décadas. Sin embargo, a medida que estas tecnologías ganan una porción cada vez mayor del mercado, emergen nuevos desafíos que frenan su implementación.

Paula Ceballos, responsable de Energía y Medio Ambiente de la Representación Española en la Comisión Europea, y Rocío Prieto, Directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), coinciden en que las baterías y el desarrollo de las interconexiones son esenciales para sostener el sistema eléctrico. Estas mejoras son cruciales para garantizar la estabilidad, prevenir problemas como los apagones y aumentar los ingresos. Ambas expertas compartieron estas perspectivas durante el debate de clausura del IV Encuentro EXPANSIÓN Energía. Ceballos resaltó la importancia del almacenamiento desde una perspectiva europea, indicando que es vital para acomodar la creciente capacidad de las renovables. Con el objetivo del 42,5% para 2030, la flexibilidad es clave. Se busca una transición de la flexibilidad basada en combustibles fósiles, que prevalece en la actualidad, hacia fuentes más limpias. Esta flexibilidad abarca no solo el almacenamiento, sino también las conexiones, la creación de redes más integradas, un aumento de las interconexiones y una demanda más flexible. El almacenamiento se presenta como un elemento crucial, el eslabón principal, y se requiere un incremento significativo. Las proyecciones sugieren que para 2030, la Unión Europea debería contar con aproximadamente 200 gigavatios de almacenamiento, mientras que actualmente se sitúa en alrededor de 56 gigavatios. Por su parte, Prieto enfatizó la centralidad del almacenamiento en el debate español desde hace algún tiempo, considerándolo un vector relevante para aplanar la curva de demanda y generación. Esto permitiría optimizar el uso de la energía fotovoltaica, evitar los vertidos – un tema cada vez más relevante – y mejorar la rentabilidad económica. El aumento de las renovables conectadas al sistema contrasta con una demanda que no ha igualado la velocidad de crecimiento de las primeras. Específicamente, en primavera, las renovables podrían cubrir casi el 100% de la generación eléctrica durante muchas horas del día, considerando los más de 50 gigavatios de potencia solar y fotovoltaica instalada, frente a una demanda pico de 45 gigavatios. Esto implica la necesidad de encontrar alternativas para satisfacer la demanda en las horas sin sol, recurriendo a la producción hidráulica o a las baterías. Tanto la Unión Europea como el gobierno español han propuesto modificaciones para fomentar la implementación del almacenamiento y las interconexiones. Ceballos mencionó el paquete de redes europeo, presentado en diciembre del año anterior, que aborda el almacenamiento y le asigna la misma prioridad que a las energías renovables, reconociendo la necesidad de redes y almacenamiento para absorber la creciente capacidad renovable. Se han establecido medidas para agilizar los permisos de los proyectos de almacenamiento, otorgándoles una presunción legal de interés público superior, lo que facilitará la obtención de permisos. Prieto, por otro lado, destacó que en España se han simplificado significativamente los permisos para el almacenamiento en los últimos años, además de buscar soluciones de flexibilidad para evitar que el almacenamiento compita con la demanda industrial por el acceso a la red. El almacenamiento ahora goza de un acceso flexible; el operador del sistema puede desconectar los recursos de almacenamiento si considera que, en un momento dado, no hay capacidad disponible. Estas acciones reflejan un esfuerzo coordinado para modernizar la infraestructura energética y afrontar los desafíos inherentes a la transición hacia fuentes de energía más limpias. La integración eficiente del almacenamiento y las interconexiones es fundamental para garantizar un suministro eléctrico estable, sostenible y rentable





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