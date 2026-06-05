El alcalde de Monforte y expresidente de la Deputación de Lugo recurre la decisión judicial y pide el sobreseimiento del caso

El socialista José Tomé dimite como presidente de la Deputación de Lugo tras denuncias por acoso sexual. La investigación judicial suma nuevas diligencias con la citación de cinco mujeres como testigos, mientras la defensa recurre ante la Audiencia Provincial solicitando el archivo del procedimiento.

El alcalde de Monforte de Lemos y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé , ha recurrido la decisión judicial que ratifica la continuación de la investigación por un presunto delito de acoso sexual y ha solicitado el sobreseimiento libre del procedimiento.

Este recurso se presenta después de que el Juzgado de Instrucción de Lugo rechazara su primera petición de archivo y acordara ampliar la investigación citando a declarar como testigos a cinco mujeres vinculadas al PSdeG. La causa, que está siendo instruida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lugo competente en materia de violencia sobre la mujer, se originó a raíz de la denuncia presentada por una joven que asegura que en septiembre de 2025 fue acosada por Tomé cuando acudió a interesarse por una convocatoria de oposiciones en el Ayuntamiento de Monforte.

Según su relato, el entonces dirigente socialista le habría insinuado que no aprobaría las oposiciones si no mantenía relaciones sexuales con él. La denunciante afirma además que su madre trasladó estos hechos a responsables del PSOE tanto en Lugo como en la dirección gallega del partido, sin encontrar el apoyo suficiente dentro de la organización.

Tras presentar una comunicación formal a través del canal interno del PSOE en diciembre y luego ante la Fiscalía a finales de febrero, se abrieron diligencias judiciales. La investigación se amplió después de que durante las primeras comparecencias -de la denunciante, su madre y otro testigo- surgieran referencias a otras posibles víctimas que habrían vivido situaciones similares. Fue entonces cuando la magistrada Instructora acordó citar a cinco mujeres para esclarecer si existió una conducta repetitiva o patrones comunes.

Mientras tanto, la estrategia de la acusación se centra en demostrar que los hechos no serían un episodio aislado, sino parte de una conducta reiterada. Por su parte, la defensa de José Tomé insiste en la ausencia de pruebas y busca el archivo de la causa.

Tras la dimisión de Tomé como presidente de la Diputación de Lugo y como secretario general del PSdeG en la provincia, él continúa como alcalde de Monforte de Lemos, ahora como edil no adscrito tras abandonar el partido. La Audiencia Provincial de Lugo todavía no se ha pronunciado sobre el recurso presentado por la defensa, por lo que el procedimiento permanece abierto y las diligencias siguen su curso





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