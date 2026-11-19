La aerolínea El Al clausura su sede administrativa en Madrid el 31 de diciembre. La empresa traslada operaciones a Londres y despide a siete empleados, generando denuncias sindicales por incumplimientos laborales.

La aerolínea israelí El Al cerrará definitivamente el 31 de diciembre su histórica oficina ubicada en Gran Vía, 69 de Madrid. Este cierre pone fin a más de 40 años de presencia operativa en la capital española tras una reestructuración corporativa que centraliza toda la gestión administrativa en el Reino Unido.

Centralización administrativa en la sede de Londres

El Al ha anunciado la reubicación estratégica de sus funciones europeas trasladando el núcleo de su administración corporativa a Londres. Esta decisión implica que la sede de la Gran Vía dejará de actuar como el punto neurálgico para la gestión de contratos con Aena, la coordinación comercial y la atención a agencias de viajes. La dirección ejecutiva para toda Europa se consolidará en el polo londinense, mientras que la sede central global y el control operativo permanecen inalterables en Tel Aviv.

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La operación de cierre afecta directamente a la plantilla local, ya que la compañía ha procedido al despido de siete de sus ocho empleados. Los trabajadores despedidos han recibido una indemnización de veinte días por año trabajado. Solo una persona permanece actualmente en activo hasta la fecha final de la clausura administrativa a finales de año.

Denuncias sindicales de UGT sobre despidos y procedimiento

El sindicato UGT ha presentado serias objeciones legales al proceso, alegando graves incumplimientos de la legislación laboral española. La entidad afirma que la compañía no abrió un periodo de consultas previo ni facilitó la información necesaria a los trabajadores antes de tomar la decisión. Representantes de la empresa, acompañados de un abogado, entregaron las cartas de despido el 18 de noviembre en la oficina de la Gran Vía sin ofrecer alternativas de recolocación.

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Entre las vulneraciones señaladas destaca el despido de la delegada sindical, a quien el sindicato acusa de haber sido despedida a pesar de contar con prioridad legal de permanencia frente a otra trabajadora de su misma categoría profesional. UGT ha anunciado que llevará el caso ante la Inspección de Trabajo para investigar estos presuntos atropellos procesales y de derechos fundamentales.

Impacto en alianzas comerciales y operaciones de vuelo

A pesar del desmantelamiento de la estructura administrativa local, El Al asegura que el cierre no altera sus acuerdos de código compartido ni la operativa comercial con sus socios estratégicos. Las alianzas con Iberia, Aerolíneas Argentinas y Aeroméxico continúan vigentes y sin interrupciones. La compañía mantiene sus operaciones de vuelo y la presencia en los aeropuertos, garantizando que la venta de billetes y la atención al cliente se siguen prestando a través de los canales habituales.

La pérdida de la sede en la Gran Vía implica que las funciones de gestión institucional y relaciones corporativas pasarán a gestionarse enteramente desde la nueva oficina de Londres. Esta transición no afecta a la imagen comercial ni a la continuidad del servicio para los pasajeros, aunque elimina la presencia física administrativa en una de las vías más emblemáticas de Madrid.