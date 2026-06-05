El AICM estrena remodelación para el Mundial 2026 entre obras aceleradas y afectaciones

El aeropuerto de la Ciudad de México culminó la primera fase de su renovación con nueva infraestructura y tecnología, aunque persisten revisiones por trabajos defectuosos. Viajeros reconocen el cambio, pero mallers locales sufren pérdidas.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ) ha acelerado obras de remodelación para recibir el Mundial de Fútbol 2026. En la Terminal 1, dos símbolos del evento -una escultura de la copa de la FIFA y una réplica gigante del balón Trionda- dan la bienvenida a los viajeros.

Las obras, iniciadas a mediados de 2025, tuvieron su primera fase presentada el 30 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum; una segunda fase continúa. Arturo Flores, coordinador del proyecto, detalló que unos 2.000 trabajadores laboraron en turnos 24/7, con labores visibles como la instalación de tuberías contra inundaciones. Imágenes recientes mostraban pasillos bloqueados, cables sueltos y goteras, pero hoy las instalaciones lucen renovadas.

Pasajeros como Yesenia Espinosa y María Rosa Alba Ruiz notaron el cambio: de constructions en febrero a una terminal "bonita y remodelada" con más pantallas de vuelos, baños ampliados y módulos de migración más eficientes. La remodelación total, con costo estimado de 10.000 millones de pesos (US$ 560 millones), incluyó ampliar salas de espera, instalar más bandas de equipaje y renovar pisos y mobiliario.

Ahora se verifica el cumplimiento de las empresas contratadas, tras incidentes como la caída de una techumbre en un puente peatonal que dañó un vehículo. Mientras el AICM se prepara para el flujo masivo del Mundial, comerciantes de la zona reportan afectaciones económicas por las obras y reubicaciones





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