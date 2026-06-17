El 'ahorro fantasma' de la electrificación en Europa: un éxito silencioso que transforma la seguridad energética del continente

Un informe destaca cómo la electrificación y la eficiencia han generado un ahorro energético masivo no reconocido en la UE, reduciendo drásticamente la dependencia de combustibles fósiles y abaratando la energía limpia. Se analizan los logros en hogares, transporte e industria, junto con los desafíos pendientes para consolidar la transición.

Un estudio revela el éxito silencioso de la electrificación en Europa, que ha generado un 'ahorro fantasma' energético masivo. Según el informe, si la economía europea hubiera mantenido las tecnologías e intensidad energética del año 2000, el consumo se habría disparado, pero en realidad se ha reducido drásticamente gracias a la electrificación y la mejora de eficiencia.

La demanda de gas de la UE podría caer un 70% para 2040 y la de petróleo un 72%. Este ahorro equivale a energía no generada ni importada, fortaleciendo la seguridad energética ante crisis geopolíticas. Ejemplos como las bombas de calor, los vehículos eléctricos y la descarbonización industrial muestran ganancias de eficiencia espectaculares.

Además, los costes de las energías renovables han caído drásticamente, haciendo que la electricidad limpia sea más barata que los combustibles fósiles. Sin embargo, persisten barreras como impuestos desfavorables a la electricidad, falta de redes de conexión y ciclos de inversión rígidos. El informe pide políticas que nivelen el campo de juego, planificación de redes y objetivos claros. El ahorro del 29% registrado es solo el principio; la meta final es la soberanía energética total





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