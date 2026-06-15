El agotamiento por las aplicaciones de citas: un ciclo agobiante del que es difícil escapar

Un creciente número de estudios vincula el uso intensivo de apps de citas con peor salud mental. Reconocer los signos de burnout es el primer paso para romper el ciclo de descargar, desinstalar y volver a instalar.

Descargar, desinstalar, volver a instalar, repetir. La evidencia científica señala que los usuarios de aplicaciones de citas siguen un patrón predecible y perjudicial. Estas son las señales de que puedes estar cayendo en esa trampa… y cómo escapar.

Hace aproximadamente dos años, Fernanda eliminó sus aplicaciones de citas y juró que había terminado con ellas. Sin embargo, sus amigos comenzaron a emparejarse con personas que conocieron a través de internet y compartían historias esperanzadoras. Recientemente, esta consultora de asuntos internacionales de 29 años, quien pidió mantener su apellido en anonimato, decidió dar otra oportunidad a las aplicaciones y volvió a descargarlas.

Rápidamente se encontró gestionando múltiples conversaciones, revisando su teléfono de forma compulsiva, agobiada por la presión constante de ser ingeniosa e interesante.

"Es abrumador", afirma Fernanda. "Hay una presión invisible. Empieza a restarte tiempo para tus amistades reales, para tu trabajo". El algoritmo le presentó un sinfín de personas, pero nada encajó.

Fernanda no pudo evitar preguntarse qué decía eso sobre ella. Se sintió más sola de lo que se había sentido en sus dos años de soltería. La historia de Fernanda coincide con un patrón reconocido por los investigadores, un fenómeno bautizado como agotamiento por las aplicaciones de citas.

Las investigaciones sugieren que estas plataformas pueden crear un ciclo que se parece menos a las citas románticas y más a los efectos de un trabajo inmanejable y estresante: agotamiento, cinismo, una sensación creciente de ineficacia y la idea de que quizás el problema resides en uno mismo. Si no se aborda, el malestar puede intensificarse.

Varios estudios vinculan el uso intensivo de estas aplicaciones con mayores índices de depresión, ansiedad y soledad, con un impacto particularmente notable en personas que ya presentaban dificultades psicológicas previas.

"Parece que los objetivos de las aplicaciones están fundamentalmente en conflicto con los de los usuarios", explica Liesel Sharabi, directora del Laboratorio de Relaciones y Tecnología de la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos. Si las personas encontraran parejas ideales y Experimentaran citas satisfactorias, dejarían las aplicaciones para siempre.

"Pero eso no está ocurriendo. La gente simplemente entra y sale del ciclo constantemente". Si el verano te impulsa a buscar el amor en línea de nuevo, podrías estar inmerso en ese ciclo ahora mismo. La buena noticia es que, una vez identificado el patrón, existen medidas concretas que puedes tomar para proteger tu bienestar.

Los usuarios de aplicaciones de citas reportan una peor salud mental que las personas que no las utilizan. Un estudio de 2024 siguió a cientos de usuarios durante tres meses.

"Con el tiempo, descubrimos que las personas que empleaban aplicaciones de citas experimentaban un agotamiento generalizado", detalla Sharabi. Esta dinámica es coherente: si estás atrapado en la aplicación, significa que no has encontrado lo que buscas, a menos que tu único objetivo sean encuentros casuales de una noche. La palabra "burnout" o agotamiento se utiliza con tanta frecuencia que a veces pierde su significado, aunque existe una definición psicológica formal.

El método clásico para evaluar el agotamiento se basa en tres categorías: cansancio emocional, cinismo (o despersonalización) e impotencia. Los estudiosos describieron inicialmente este fenómeno en entornos laborales de alta presión, pero la investigación lo ha ampliado a otras esferas de la vida, como la búsqueda de pareja en línea. El agotamiento emocional se manifiesta cuando deslizar el dedo te deja desmotivado, derrotado y cansado.

Experimentas cinismo y despersonalización cuando los perfiles comienzan a difuminarse y las interacciones dejan de percibirse como genuinamente humanas. La impotencia, en este contexto, es la convicción creciente de que nada de lo que hagas en la aplicación funcionará, ya sea porque crees que no eres competente o porque percibes un fallo intrínseco en el sistema.

"Comencé en la aplicación con la intención de ser respetuosa, porque al fin y al cabo todos somos seres humanos", cuenta Madeleine D, quien trabaja en marketing para una empresa tecnológica y también solicitó anonimato. "Pero cuanto más tiempo pasaba, más me cegaba a eso, como si realmente no me importaran esas personas. Odiez eso de mí misma, porque lo único que me había prometido era que, como mínimo, mostraría decencia y respeto".

Podría ser fácil desestimar esto como las quejas previsibles de solteros jóvenes. Las citas son difíciles y los bares no son una solución perfecta





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