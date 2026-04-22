El ADN empresarial murciano: Clave para un futuro de innovación y sostenibilidad

Expertos destacan el potencial de la Región de Murcia para convertirse en un referente europeo en innovación y sostenibilidad, a pesar de los desafíos en financiación, regulación y profesionalización.

El tejido empresarial de la Región de Murcia se distingue por una capacidad única para transformar la incertidumbre en una ventaja competitiva, un activo invaluable para posicionar a la región como un referente europeo en innovación y sostenibilidad.

Esta afirmación fue el núcleo de las intervenciones de Juan Jesús Lozano, director comercial de empresas en Murcia y Alicante de CaixaBank; Javier Fernández Gallardo, director de inversiones de Innoventures Capital; y José Enrique Pardo, director de desarrollo de la región de X-Elio, durante el Encuentro de EXPANSIÓN celebrado en Murcia. Javier Fernández vislumbra un futuro ambicioso para la región, aspirando a convertirla en el Silicon Valley europeo en la próxima década.

Lozano enfatizó la excepcionalidad del ecosistema murciano, describiéndolo como un entorno empresarial exigente donde todos los actores interactúan en una armonía notable. No obstante, este prometedor ecosistema enfrenta desafíos cruciales en áreas como el sistema financiero, la innovación y la sostenibilidad. Para aumentar la competitividad, las empresas murcianas deben expandirse, manteniendo al mismo tiempo su identidad regional a través de alianzas de capital local, reduciendo la dependencia de fuentes externas.

Fernández Gallardo destaca la necesidad de profesionalizar la gestión de proyectos emprendedores, atrayendo y desarrollando talento directivo y de gestión para generar confianza entre los inversores. Pardo añade que un marco legal claro y seguro es fundamental para el desarrollo de proyectos. El sector bancario murciano, según Lozano, ha respondido a las exigencias del entorno empresarial, creando un equipo profesional de primer nivel en España.

La cercanía entre la banca y las empresas ha sido clave para el éxito, pero la regulación financiera sigue siendo restrictiva, dificultando la financiación de proyectos innovadores que exceden los límites de riesgo convencionales. La banca murciana busca evolucionar de un mero proveedor de financiación a un asesor integral, acompañando a las empresas en todas las etapas de su desarrollo, lo que requiere una mayor profesionalización de su personal.

Fernández Gallardo resalta el potencial innovador de la Región de Murcia, a menudo subestimado por la falta de una comunicación efectiva que destaque sus logros. El desafío principal reside en conectar a los empresarios y las empresas con oportunidades de inversión en startups. Existe la convicción de que los unicornios europeos pueden prosperar en la región, siempre y cuando se originen localmente y reciban el apoyo necesario.

Invertir en startups, según Fernández, no solo ofrece un retorno económico significativo, sino que también representa un legado positivo. Identifica sectores con gran potencial, como la energía, la logística, la salud y la biotecnología. Pardo, por su parte, considera que el sector industrial murciano está en sus primeras etapas de desarrollo.

X-Elio ya opera con una capacidad que representa un tercio de la potencia energética instalada en la región, abogando por una transición de la generación pura a la hibridación, con un enfoque en el almacenamiento de energía a través de baterías para estabilizar la red y prevenir incidentes. Sin embargo, el optimismo se ve atenuado por la lentitud de la legislación para adaptarse a las necesidades industriales, exigiendo garantías sólidas y eficiencia operativa para atraer inversiones





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