El gobierno de Trump anuncia un pacto con Irán que levanta sanciones y reabre el Estrecho de Ormuz a cambio de promesas, generando una ola de críticas internas por considerarlo un error estratégico y una traición a la postura dura mantenida durante años. El vicepresidente Vance fue enviado a defenderlo amidst la división en el partido.

El gobierno de Estados Unidos , liderado por el presidente Donald Trump , ha alcanzado un acuerdo con Irán que ha generado una intensa controversia tanto a nivel nacional como internacional.

El pacto, que incluye el levantamiento de sanciones económicas y la reapertura del Estrecho de Ormuz, ha sido calificado por numerosos analistas y políticos, especialmente dentro del propio partido republicano, como un error estratégico y una forma de apaciguamiento que contradice la dura retórica antiiraní mantenida por la administración durante años. La Casa Blanca se vio obligada a enviar al vicepresidente J.D.

Vance a defender el memorando de entendimiento, quien admitió que, aunque los iraníes podrían no cambiar su comportamiento, el intento merece la pena. Esta justificación fue recibida con escepticismo y críticafervor, dados los antecedentes de la administraciónTrump, quien en su anterior mandato abandonó el acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA) y aplicó una política de máxima presión contra Teherán.

La ironía no escapa a los observadores: ahora se ofrece a Irán un alivio económico masivo, que incluye cientos de miles de millones de dólares para su reconstrucción, a cambio de promesas vagas y sin un mecanismo de verificación robusto, mientras se detienen los bombardeos estadounidenses tras semanas de tensiones militares que dejaron trece soldados estadounidenses muertos. El acuerdo, presentado como una solución para garantizar la libertad de navegación y bajar los precios de la energía, ha sido visto por muchos como una capitulación que fortalece al régimen iraní, le inyecta liquidez desesperada y le concede una victoria propagandística, todo ello sin abordear el corazón del problema: el programa nuclear iraní y las ambiciones expansionistas de Teherán en la región.

La ruptura dentro del Partido Republicano es evidente, con figuras como Mike Pence y Bill Cassidy expresando su repudio y acusando a Trump de cometer el peor error de política exterior en una década, un trato "podrido" que otorga todo a Irán y nada a Estados Unidos,pero que ahora, bajo la presión de las circunstancias, se presenta como la única salida viable para evitar una escalada mayor. Vance, intentando marcar distancias con el legado de Obama, defendió la posibilidad de una relación transformadora, aunque su argumento queda socavado por la hipocresía de una administración que durante años denigró exactamente ese tipo de acercamiento diplomático.

En definitiva, el acuerdo refleja un giro dramático y posiblemente desesperado de la política exterior estadounidense, que deja abiertas preguntas cruciales sobre la credibilidad de Washington, el futuro de Irán en la comunidad internacional y la estabilidad a largo plazo de Oriente Medio, mientras el mundo observa si esta apuesta riesgósa logra lo que promete o simplemente consolida el poder y los recursos de un adversario histórico





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