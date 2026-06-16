El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para finalizar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz enfrenta dudas significativas

El reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán para finalizar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz enfrenta dudas significativas. La situación de las minas iraníes es incierta, ya que, aunque Irán afirmó haberlas desplegado, muchos barcos han transitado sin incidentes.

El reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán para finalizar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz enfrenta dudas significativas. La situación de las minas iraníes es incierta, ya que, aunque Irán afirmó haberlas desplegado, muchos barcos han transitado sin incidentes.

Estados Unidos confirmó haber atacado buques minadores iraníes y solicitó ayuda europea para desminar la zona. Reino Unido y Francia han mostrado disposición para colaborar en este esfuerzo. Las agencias de inteligencia de EE. UU. estiman que hay unas 5.000 minas activas, y se prevé que la Armada realice búsquedas exhaustivas.

Los armadores, sin embargo, son escépticos sobre una pronta normalización del tránsito. Las dudas ganan terreno a las certezas con las que contamos en estos momentos. Ni siquiera la propia situación del estrecho es clara, con medios como el New York Times o el Financial Times arrojando dudas sobre el tránsito seguro de buques.

A principios de marzo, las fuerzas iraníes aseguraron haber colocado minas a lo largo del estrecho, algo que no ha impedido a decenas de barcos transitar por el estrecho sin encontrar ninguna. La confirmación de este hecho llegó cuando el Comando Central de Estados Unidos aseguró haber atacado a 16 buques iraníes minadores. En mayo, el presidente de Estados Unidos confirmó que había pedido ayuda a los líderes europeos para desminar el estrecho de Ormuz.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos dieron credibilidad al mensaje de Irán y estimaron que tenían alrededor de 5.000 minas activas. Está previsto que la Armada de Estados Unidos realice distintas búsquedas por tierra, mar y aire para encontrar las minas. Mientras se llevan a cabo estas tareas, se espera que las fuerzas de Estados Unidos sigan desplegadas en Oriente Medio unos días más.

Esta situación hace que los armadores sean escépticos al hablar sobre esa vuelta a la normalidad en el tránsito por el estrecho de Ormuz, algo que creen que llevará semanas. El director ejecutivo de Mitsui O.S. K. Lines, una de las tres principales navieras de Japón, asegura que se necesitan más tiempo y esfuerzo para normalizar el tránsito por el estrecho.

El presidente de Estados Unidos afirmó que los barcos cargados de petróleo están comenzando a salir del estrecho, avanzando por la Autopista del Sur, que es totalmente segura e impoluta. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció que el acuerdo preliminar alcanzado con Irán carece de muchos detalles y lo describió como un documento muy general de aproximadamente una página y media de extensión.

En una entrevista con CNN, Vance señaló que varios aspectos fundamentales aún deberán resolverse durante la fase de negociaciones técnicas. Vance también rechazó las afirmaciones de Teherán de que Washington se comprometió a levantar sanciones o descongelar activos iraníes durante el período de conversaciones de 60 días. Según indicó, cualquier alivio económico dependerá de que Irán asuma compromisos verificables para dejar de financiar a grupos aliados en Oriente Medio y abandone sus aspiraciones de desarrollar capacidades nucleares





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