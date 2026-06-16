El acuerdo entre EEUU e Irán presiona a Israel para que cumpla la tregua en Líbano mientras los ataques continúan

A pesar del alto el fuego anunciado el 16 de abril, Israel ha mantenido sus ofensivas en el sur de Líbano, argumentando defensa propia. El nuevo acuerdo entre Washington y Teherán incluye el cese de hostilidades en todos los frentes, lo que podría tensionar el cumplimiento israelí, que busca ampliar su zona de influencia en el país vecino.

Pese al alto el fuego anunciado por Tel Aviv y Beirut el pasado 16 de abril, los ataques a Líbano no han cesado. Ahora, el pre acuerdo de paz entre EEUU e Irán presiona a Israel a cumplir con su parte en Líbano .en la madrugada de este 15 de junio.

En él se incluye el fin de las hostilidades en el sur de Líbano. A lo largo del día, otros miembros del Gobierno israelí y diputados de la oposición han emitido mensajes similares.

Sin embargo, la inclusión de este punto en el acuerdo de paz tan solo recuerda a las partes el compromiso que Tel Aviv y Beirut alcanzaron el pasado 16 de abril. Aquella tregua nació muerta en tanto que no incluía a Hezbolá en la mesa de negociación.

Además, otorgaba a Israel"el derecho de actuar en defensa propia ante amenazas inminentes". Tel Aviv se aferró a esta excepción para continuar llevando a cabo ataques contra el sur de Líbano y demoliendo infraestructuras civiles en este territorio. El 21 de abril, Hezbolá respondió lazando varios ataques con drones contra las posiciones de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) en el norte de Israel y en Líbano. Pese a todo, la tregua continúa oficialmente en vigor.

La guerra entre Israel y Hezbolá en Líbano ha dejado cerca de 4.000 muertos, incluidos 250 niños, en el lado libanés En total, la derivada libanesa de la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, ha dejadodel Ministerio de Salud Pública de Líbano. Además, las bombas y el avance de Israel en el sur del país han provocado el desplazamiento forzado de alrededor de 700.000 libaneses, según las estimaciones de la ACNUR.

Algunos de estos exiliados jamás podrán volver a sus hogares. Desde el inicio de la guerra las IDF han destruido unas 464 infraestructuras, muchas de ellas civiles, de acuerdo a las estimaciones del Programa de la ONU para el Desarrollo (UNDP). Por su parte, una investigación recientemente deha informado que al menos 46 de las 54 ciudades y pueblos del territorio libanés ocupado por las IDF han sufrido daños"graves", cuando no han quedado"completamente arrasados".

Esto es considerado un crimen de guerra, según el Derecho Internacional Humanitario. Del lado israelí,La paz en Líbano en el acuerdo entre EEUU e Irán Los constantes llamamientos de europeos y árabes al cumplimiento de la tregua en Líbano han caído una y otra vez en saco roto..

Por esta razón, Irán habría buscado integrar en el acuerdo de paz el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el abierto entre Israel y Hezbolá en el sur de Líbano. La guerra que Israel y Hezbolá libran en el sur de Líbano se ha convertido en un elemento central para la paz en Oriente Mediola guerra entre Israel y Hezbolá que se libra en el sur de Líbano se ha convertido en un elemento central para la paz entre Washington y Teherán, del que depende la estabilidad en Oriente Medio.

Esto es algo que Israel"busca boicotear", ha explicado Hamad Zahonero. Prueba de ello fue el ataque que lanzó contra un cuartel general de Hezbolá en Beirut el pasado sábado 13 de junio, en el que pereció el jefe de telecomunicaciones de la milicia chií.

La agresión tuvo lugar una hora antes de que EEUU e Irán llegaran a un memorándum de entendimiento, tal y como relató el propio Donald Trump a, Irán canceló el ataque de respuesta a Israel después de que Trump instara a la moderación. Gracias a su contención, los iraníes habrían logrado algunas"reformas" del acuerdo final.

Para Leyla Hamad Zahonero, el ataque a de Israel a la capital libanesa no solo no logró su objetivo, sino que"ha allanado el camino para que Trump diga basta ". Cuando el pasado 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron la agresión a Irán, el Gobierno israelí sabía que la milicia chií aliada de los ayatolás en Líbano, Hezbolá, respondería atacándoles. Esto proporcionó a los israelíes elnecesario para volver a atacar el sur del territorio.

"La organización terrorista Hezbolá pagará un alto precio por atacar a Israel", afirmó el 2 de marzo Israel Katz. Israel trata ahora de"acabar con lo que no pudo terminar en los noventa", afirma Hamad Zahonero Sin embargo, los expertos consultados por este periódico coinciden en que el plan de Tel Aviv en Líbano trasciende la erradicación del"terrorismo" financiado por Irán.

Según el análisis de la investigadora asociada de CEARC, el objetivo final sería el establecimiento de una "zona de amortiguamiento" permanente que cumpla"el estándar de seguridad nacional que han establecido". Tal y como reconocía el ministro israelí de Defensa en la mañana del 15 de junio, esto incluía a"Siria y Gaza".

Esta meta forma parte de lo que muchos han descrito como el plan del Gran Israel, definido por Moisés Garduño politólogo y miembro del Consejo Académico de CEARC como"un proyecto territorial de carácter expansionista y maximalista". Según el experto,"para la ultraderecha resulta fundamental mantener una política de fronteras flexible" que le permita aplicar sus"políticas de hechos consumados





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