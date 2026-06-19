El acuerdo entre EE.UU. e Irán redefine las consecuencias de la guerra en el estrecho de Ormuz

El memorando firmado por Trump y Pezeshkian revela una derrota estratégica para EE.UU. e Israel, con concesiones a cambio de reabrir el estrecho. La guerra deja preguntas sobre su propósito y el futuro político de Netanyahu.

El memorando de entendimiento firmado por los presidentes de Estados Unidos e Irán , Donald Trump y Masoud Pezeshkian, ha expuesto las consecuencias políticas, militares y económicas de la decisión de atacar Irán el 28 de febrero.

Estados Unidos, y por extensión Israel, han sufrido una derrota estratégica. El régimen en Teherán enfrentó su peor pesadilla: una operación militar conjunta para debilitarlo o destruirlo por parte de la potencia más fuerte del mundo y la superpotencia de Medio Oriente.

Sin embargo, la estrategia iraní de bloquear el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas, así como otros componentes vitales de la economía global, ha obligado a Trump a aceptar concesiones que han enfurecido a los sectores más duros contra Irán en Estados Unidos y al gobierno israelí. Israel exige libertad de acción en Líbano, y ese asunto tiene el potencial de provocar una ruptura aún mayor entre Israel y Estados Unidos, favoreciendo a los sectores más radicales de Irán que se oponen a cualquier acuerdo con los estadounidenses.

A cambio de reabrir el estrecho, Estados Unidos levantó su contrabloqueo a los puertos iraníes y las sanciones, lo que permitirá a Irán ganar miles de millones de dólares por exportaciones de petróleo. Además, comenzará el proceso de devolver activos congelados en el extranjero. Es el precio de volver a la situación del 27 de febrero, el día previo al inicio de la guerra.

La firma del memorando significa que los negociadores volverán a trabajar y que los barcos pueden transitar nuevamente por el estrecho de Ormuz. El exsecretario de Estado Antony Blinken escribió: 'El único logro del alto el fuego es la probable reapertura del estrecho de Ormuz, que ya estaba abierto antes de la guerra, y aparentemente le pagaremos a Irán para que lo haga'. La cuestión de para qué sirvió exactamente la guerra es inevitable y no desaparecerá.

Equivale al peor error de política exterior de Trump hasta ahora. También podría significar el fin de la carrera política del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se enfrenta a elecciones en octubre y a un ajuste de cuentas por su papel en fallas de seguridad que permitieron el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Las políticas militares de línea dura de Netanyahu estaban diseñadas para restaurar su reputación como el 'señor Seguridad' de Israel.

Teherán siempre fue consciente del poder potencial de cerrar el estrecho de Ormuz. También lo eran el ejército estadounidense, sus diplomáticos y sus servicios de inteligencia. Pero el exlíder supremo de Irán, Alí Jamenei, un hombre anciano y cauteloso, optó por no correr el riesgo de utilizar el estrecho como arma. Después de que Israel lo matara en los primeros bombardeos de la guerra, sus sucesores creyeron que estaban en una lucha existencial y no dudaron en cerrar el estrecho.

Descubrieron el poder de controlar un cuello de botella económico global, un arma más utilizable y más barata que la red de aliados y grupos afines en la que invirtieron décadas y miles de millones en Medio Oriente. Con la excepción del régimen de Bashar al Asad en Siria, que colapsó a finales de 2024, el llamado eje de resistencia de Irán sobrevive de forma precaria. Ha sido tan debilitado por Israel que es discutible si aún puede 'resistir'.

Irán también invirtió grandes sumas en un programa nuclear que provocó una guerra que, a pesar de la supervivencia del régimen, ha causado enormes daños. Cerrar el estrecho, en contraste, fue fácil y tuvo un impacto rápido y devastador, extendiendo el daño a los Estados petroleros árabes y al resto del mundo. La relación entre Trump y Netanyahu se ha tensado por las acciones militares israelíes en el Líbano.

El poder de las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel logró victorias tácticas, pero la guerra dejó preguntas sin respuesta y un futuro incierto para la región. El memorando de entendimiento no solo redefine las relaciones entre las potencias, sino que también pone de manifiesto la fragilidad de las alianzas y el costo de las decisiones militares





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