El acuerdo de paz con Irán impulsa las bolsas europeas y beneficia a aerolíneas, turismo y consumo

La firma del acuerdo reduce la incertidumbre geopolítica y el riesgo en el suministro de petróleo, lo que provoca caídas en el precio del crudo y un entorno más favorable para los sectores cíclicos. Las bolsas europeas celebran con nuevos récords, especialmente el Ibex, impulsado por bancos, aerolíneas y compañías de consumo. Los analistas recomiendan aumentar la exposición a aerolíneas, turismo, consumo y tecnología, destacando valores como IAG, Ryanair, Amadeus, Tui, Airbus y Safran.

El acuerdo de paz firmado recientemente ha reducido significativamente la incertidumbre en los mercados internacionales, provocando una ola de optimismo entre los inversores. Esta reducción del riesgo geopolítico, especialmente en lo que respecta al suministro de petróleo a través del estrecho de Ormuz, ha tenido un impacto directo en las cotizaciones de diversos sectores.

Las bolsas europeas han registrado nuevos máximos históricos esta semana, celebrando el acuerdo anunciado por Donald Trump. El Ibex 35 español ha experimentado una notable escalada, impulsado por el escenario de mayor crecimiento económico y por la fuerte performance de los bancos, que se encuentran en su mejor racha desde enero. Hasta una docena de empresas españolas han marcado récord o se han acercado a él durante este periodo.

Los sectores más beneficiados a corto plazo han sido las aerolíneas, las empresas de turismo y las compañías de consumo e industriales, que se benefician de la disminución de costes energéticos. En cambio, las empresas petroleras han experimentado un retroceso debido a la caída en el precio del crudo. La pregunta clave ahora para los mercados es qué les depara el alto el fuego anunciado y dónde es más conveniente invertir en este nuevo contexto.

A corto plazo, el precio del petróleo ha registrado una caída superior al 15% desde el pasado 10 de junio, situando el barril de Brent en la zona de los 80 dólares, frente a los 118 dólares que alcanzó en momentos de máxima tensión. El escenario que se anticipa con el acuerdo alcanzado incluye una menor inflación global, un mayor margen para que los bancos centrales bajen los tipos de interés y un impulso al crecimiento económico.

Este conjunto de factores juega a favor de los sectores cíclicos, como las aerolíneas, el turismo, las compañías de consumo y la industria, que se benefician directamente de menores costes operativos y de un aumento de la demanda. Según Manuel Pinto, analista de XTB, El mayor impacto no vendría tanto por la reapertura en sí, sino por la eliminación de un riesgo que afecta a cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y que había elevado la incertidumbre de forma considerable.

Con un petróleo más barato, el coste del combustible se reduce, lo que mejora los márgenes de beneficio para estas empresas. Si el Brent continúa bajando hacia la zona de 70-75 dólares, el combustible dejaría de ser una amenaza para los márgenes y los beneficios de muchas compañías. Dentro del sector aéreo, la española International Airlines Group (IAG) se presenta como una de las grandes beneficiadas.

Cuenta con más del 92% de consejos de compra por parte de los analistas y un potencial de revalorización del 8,6%, hasta los 5,70 euros. Además de beneficiarse de los menores costes por la apertura del estrecho de Ormuz, IAG cuenta con varias fortalezas como la diversificación en rutas y un balance saneado, según destacan en Bankinter.

Otras aerolíneas europeas como Ryanair y Lufthansa también salen beneficiadas, aunque es la aerolínea de bajo coste la que presenta mejores perspectivas por su posición en ese segmento. Ryanair cuenta con más del 72% de consejos de compra y un potencial de revalorización del 15%. En el sector hotelero y turístico, hay compañías que añaden el impulso adicional del evento del Mundial de Fútbol.

Según una análisis de Edmond de Rothschild, en las 16 ciudades anfitrionas de Norteamérica las tarifas hoteleras durante el periodo del torneo se sitúan, de media, en 2,4 veces sus niveles habituales. Esta circunstancia debería beneficiar a las cadenas de hoteles, pero incluso más a las plataformas de reservas online.

Estas últimas también podrían verse favorecidas por la caída de los precios del petróleo, ya que libera parte del presupuesto de los hogares y reduce costes energéticos como el combustible para aviones. Un ejemplo es Amadeus, que ha sido uno de los valores más castigados en el pasado y ahora presenta una oportunidad para el 80% de las firmas de inversión, ofreciendo un potencial de subida del 30%, uno de los mayores dentro del Ibex 35.

Otra compañía turística destacada es la alemana Tui, que cuenta con un 75% de consejos de compra y ninguno de venta. Puede escalar más del 41%, hasta los 10,16 euros de valoración media de los analistas. Cotiza con un descuento de alrededor del 60% respecto a sus niveles históricos, lo que la hace muy atractiva. Los analistas de Deutsche Bank señalan que el viento sopla ahora a favor del sector del turismo.

Por su parte, Barclays confía en que la finalización del conflicto impulse el resultado de Tui a la parte alta de su objetivo y detecta potencial para que la compañía impulse mejoras en su división de Mercados y Aerolíneas. El sector aeronáutico europeo también ofrece interesantes posibilidades si la situación geopolítica se calma definitivamente.

Una distensión en Oriente Próximo podría reavivar el interés por los valores cíclicos europeos, como el aeronáutico, según Kevin Thozet, miembro del comité de inversión de Carmignac. Él señala a empresas como Safran y Airbus. Sus valoraciones (múltiplos PER) han bajado un 20% desde que estalló el conflicto a pesar de que sus perspectivas de ventas siguen mejorando.

Explica que todo lo relacionado con la aviación y la aeronáutica, aunque solo estuviera remotamente vinculado al turismo, se vendió de forma masiva en el mercado a pesar de que algunas empresas están expuestas a inversiones de ciclo muy largo. Airbus, por ejemplo, presentó unos resultados superiores a las previsiones en el primer trimestre, pero los mercados se centraron en los riesgos geopolíticos y el posible impacto en la capacidad de las aerolíneas y la demanda de tráfico.

Sin embargo, la empresa reiteró su previsión de entregas para 2026. La cartera de pedidos y la salud financiera de sus clientes son sólidas y el valor ofrece un potencial de subida cercano al 10% y cuenta con un más del 73% de consejos de compra por parte de los analistas





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