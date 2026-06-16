El acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán socava la posición de Netanyahu y plantea un dilema de seguridad

El cese de hostilidades negociado por Washington y Teherán amenaza la base política de Netanyahu, quien se enfrenta a críticas internas y externas por su manejo de la seguridad y su relación con Estados Unidos, mientras mantiene operaciones militares en varios frentes.

El acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán le plantea una pesadilla política al primer ministro de Israel , Benjamin Netanyahu , al derrumbar los tres pilares de su carrera política y dejarlo atrapado en un nuevo dilema de seguridad.

¿Cómo es posible que el hombre que se autoproclamó "el susurrador político de Washington", con influencia real sobre los políticos estadounidenses, haya sido marginado de forma tan rotunda e insultado tan públicamente por su aliado clave en EE. UU.? ¿Cómo es posible que el hombre que convirtió el enfrentamiento con Irán en el eje central de la política de seguridad de Israel termine la guerra con un Irán, posiblemente, en una posición más fuerte?

¿Y cómo puede su antigua y mancillada imagen política como el "Señor de la Seguridad" de Israel sobrevivir a la exigencia de Washington y Teherán de que Israel cese los ataques contra Hezbolá en Líbano, meses antes de las elecciones generales israelíes? El líder de la oposición, Yair Lapid, las resumió el lunes en el Parlamento como "o bien un enfrentamiento directo y destructivo con nuestro mayor aliado, o bien una rendición sumisa de los intereses israelíes".

La valoración, salpicada de improperios, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según la cual Netanyahu no demostró criterio al ordenar un ataque contra Beirut el domingo, ha sido aprovechada por sus rivales políticos y por los comentaristas de los medios, pocos meses antes de las elecciones de octubre. Pero las reacciones de miembros del propio partido de Netanyahu, el Likud, y de ministros de extrema derecha de su coalición de gobierno, también muestran la presión a la que se enfrenta desde su propio bando -sobre todo por la exigencia de Teherán de que el alto el fuego abarque "operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano".

"El acuerdo de Trump no nos vincula", escribió el lunes en las redes sociales el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben Gvir. "Israel seguirá protegiéndose", me dijo el diputado del Likud Ariel Kallner, aunque no aclaró si eso significa que Israel continuará con sus ataques. "A veces hay desacuerdos entre aliados, y los aliados también deben comprender a sus aliados cuando estos se encuentran en peligro".

Sima Shine, exfuncionaria del Mossad y especialista en Irán, dijo: "Es difícil entender por qué los estadounidenses lo aceptaron".

"Al permitir que Irán decida lo que sucederá en Líbano, Estados Unidos le está dando a Irán la posibilidad de seguir apoyando a Hezbolá y de asegurarse de que Hezbolá sea un actor político importante en la escena libanesa", añadió. En medio de la variedad de críticas e indignación procedentes de todo el espectro político, el primer ministro de Israel ha estado ausente.

Aunque suele ser rápido a la hora de proclamar la victoria, algunos interpretan su actual silencio como una señal de la dificultad a la que se enfrenta a la hora de decidir sus próximos pasos. La seguridad ha sido la piedra angular de la oferta de Netanyahu a los votantes durante décadas. Pero ese es un mensaje cada vez más difícil de transmitir.

Su respuesta a los devastadores ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023 fue cambiar la política de seguridad de Israel hacia un enfoque más agresivo: anticiparse a las amenazas en lugar de contenerlas. Cambiar Medio Oriente eliminando las amenazas a las que se enfrentaba Israel fue su solución a esa crisis.

Pero, aunque las fuerzas israelíes han arrasado gran parte de Gaza y han matado a más de 73.000 personas, según el Ministerio de Sanidad gazatí, este grupo sigue controlando la mitad del territorio y reafirmando su poder allí. Mientras tanto, el plan de paz negociado por Estados Unidos y una administración para Gaza designada por Washington siguen estancados en el limbo, ocho meses después de que Israel y Hamás acordaran un alto el fuego.

El nuevo enfoque de Netanyahu en materia de seguridad ha llevado a las fuerzas israelíes a ocupar amplias zonas de Gaza, Líbano y Siria. Esta medida cuenta con el apoyo de muchos israelíes y es poco probable que termine antes de las elecciones, pero también está llevando al límite los recursos militares y los reservistas de Israel, sin que se vislumbre una salida diplomática clara





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