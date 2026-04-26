El acierto de la candidata socialista al priorizar lo público en Andalucía

La candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía ha reorientado su discurso hacia la defensa de los servicios públicos, abandonando la propuesta de una ley de lenguas andaluzas. Este cambio es visto como positivo por analistas, quienes señalan la necesidad de abordar problemas más urgentes como la defensa de la sanidad y la educación públicas, así como la laicidad del estado en una región con una fuerte tradición religiosa.

Es una noticia positiva que la candidata socialista a las elecciones autonómicas de Andalucía centre su discurso en la defensa de los servicios públicos , dejando de lado su anterior propuesta de una 'ley de lenguas andaluzas'.

Para quienes hemos nacido y crecido en esta tierra, resulta difícil argumentar que el dialecto andaluz se encuentre amenazado y requiera una protección adicional a la que ya le brindan consistentemente las instituciones regionales, provinciales y municipales, con el apoyo constante de Canal Sur. Desde el restablecimiento de la democracia, numerosas figuras públicas, comenzando por Felipe González, han dignificado su acento, normalizándolo sin artificios, combatiendo estereotipos y complejos con naturalidad, sin la imposición forzada que se observa en la televisión y la radio autonómicas.

Queda atrás la caricaturización de los rasgos andaluces asociados a la incultura y la exclusión, como se evidenciaba en antiguas traducciones de novelas de Carson McCullers o cuentos de Flannery O’Connor, donde los personajes afroamericanos del sur de Estados Unidos hablaban con un acento que recordaba al de la costa onubense o la campiña sevillana. En Andalucía, la ausencia de partidos nacionalistas se debe a que todas las fuerzas políticas, independientemente de su ideología, han adoptado el andalucismo en mayor o menor medida.

No obstante, este orgullo por lo autóctono no siempre ha sabido diferenciar entre la cultura popular genuina y el folclore populista, ya que este último a menudo responde a intereses oportunistas. En una región donde la separación entre Iglesia y Estado es tenue, como lo demuestra que Andalucía siga siendo la segunda comunidad con mayor número de alumnos matriculados en la asignatura de Religión en un contexto nacional de declive, es común observar la presencia de alcaldes y cargos públicos con medallas religiosas en eventos religiosos populares, presidiendo procesiones o participando en ceremonias junto a representantes eclesiásticos, policiales y militares.

Esta imagen resulta particularmente llamativa cuando los políticos en cuestión pertenecen a partidos de izquierda que, en teoría, deberían defender un enfoque laico de la actividad pública. Quizás la candidata socialista podría abordar esta cuestión, realizando una autocrítica sobre la contribución de su partido, desde la Junta, las diputaciones o los ayuntamientos, a perpetuar el estereotipo de una España profundamente devota.

En este contexto, mientras el presidente Moreno Bonilla asistía a la inauguración de la temporada taurina en Sevilla, tras su participación en la Semana Santa malagueña, la orquesta sinfónica de la ciudad luchaba por mantener su programa ante la falta de financiación y público, sin recibir la atención necesaria. Existe una segunda razón por la que María Jesús Montero acierta al defender lo público, y es que, detrás de la amabilidad y cercanía que proyecta Juanma Moreno, se esconde una gestión basada en criterios de eficiencia privada.

El escándalo de los cribados de cáncer de mama es grave no solo por el daño causado a las afectadas, sino porque revela las consecuencias de gestionar la sanidad pública como una empresa, con recortes y una 'externalización' cada vez menos disimulada. Es urgente revertir este proceso, pero para denunciarlo con credibilidad, también es necesario reconocer los errores cometidos por el anterior gobierno de Susana Díaz en esta línea.

Asimismo, la crítica de María Jesús Montero a la apuesta de Moreno Bonilla por la educación privada, con la creación de una Dirección General para la Enseñanza Concertada, el cierre de líneas en colegios públicos y la proliferación de universidades y ciclos de Formación Profesional privados, es acertada, ya que revela la actitud tradicional del PP en esta materia: detrás de la cordialidad se esconden políticas basadas en premisas ideológicas. Andalucía es una región orgullosa de su tradición, pero existen muchas tradiciones que necesitan ser revisadas y actualizadas





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