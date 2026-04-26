El accidente ferroviario más mortal de España: la explosión en el Metro de Madrid durante la Guerra Civil

Un repaso a los peores accidentes ferroviarios de España, con especial atención a la explosión en el Metro de Madrid en 1938, durante la Guerra Civil, que dejó cientos de víctimas y sigue siendo un misterio.

Los viejos periódicos guardan en sus páginas la memoria de las tragedias ferroviarias que han marcado la historia de España. Una de las más recientes y devastadoras fue el choque de dos trenes en Adamuz, que dejó 46 víctimas mortales hace apenas tres meses.

Todos recordamos también el descarrilamiento del AVE en Santiago de Compostela en 2013, donde perdieron la vida 79 personas. Sin embargo, pocos recuerdan que en 1972, en El Cuervo (Sevilla), una colisión ferroviaria cobró la vida de 86 viajeros. Otro de los accidentes más trágicos ocurrió en Torralba del Moral en 1939, donde un choque provocó 90 muertos.

Pero el peor de todos los accidentes relacionados con el ferrocarril en España se produjo en Madrid el 10 de enero de 1938, durante los tiempos más duros de la Guerra Civil. La prensa republicana, sometida a la censura, no publicó ni una sola línea sobre esta catástrofe, cuyas dimensiones superan a todo lo sucedido antes y después.

Han pasado 88 años y aún no es posible determinar el balance exacto de las víctimas mortales, que con toda seguridad ascendió a más de un centenar, tal vez el doble. No se trató de un siniestro causado por el mal estado de las vías o un problema de señalización. El percance ocurrió en el Metro de Madrid, específicamente en la estación de Diego de León.

El Gobierno republicano había instalado en el túnel que unía esta estación con la de Goya un taller de montaje y almacenamiento de proyectiles de artillería. Trabajaban allí 300 mujeres cuando se produjo una gigantesca explosión a media mañana. La calle se hundió, varios edificios se derrumbaron y el estruendo se escuchó en toda la ciudad. Los bomberos, el personal militar y los trabajadores de Metro evacuaron a muertos y heridos.

La noticia corrió de boca en boca, pero la censura impidió su publicación. Una agencia francesa informó de la tragedia, señalando que el número de víctimas ascendía a 600. El diario ABC de Sevilla, que se editaba en la zona nacional, reprodujo la noticia días más tarde. Todavía no se sabe si la explosión fue causada por una acción intencionada del enemigo o si se trató de un accidente, lo que parece más probable.

El asunto no se investigó. Algunas personas que habían visitado el taller dieron testimonio de que se fumaba en el interior y de que las medidas de seguridad eran muy deficientes. El historiador Gonzalo Garcival reconstruyó la tragedia, accediendo a documentos reservados y recopilando algunas crónicas periodísticas posteriores.

Garcival menciona los archivos militares donde hay un informe del jefe del Estado Mayor que habla de un accidente, indica que se produjeron numerosos desperfectos en la calle Lista (hoy Ortega y Gasset) y apunta que la gran mayoría de los cadáveres eran mujeres que trabajaban en el taller de munición. Fernando Rodríguez Miaja, oficial y sobrino del general Miaja, jefe de la defensa de Madrid, rememoró desde su exilio en México el fatal suceso.

Recuerda que días antes había asistido a un baile que organizaban las obreras del taller en un cine del barrio de Salamanca. Miaja dejó constancia de que acudió al lugar junto al actor Fernando Rey, que entonces tenía 21 años. Muchas de las chicas que estuvieron en la fiesta murieron en la tragedia. Hay otras crónicas posteriores que recoge Garcival, pero ninguna ofrece un testimonio directo.

Carolina Peralta publicó un libro en 1940 en el que señalaba que la explosión levantó por los aires un tranvía y dejó una manzana de casas en estado ruinoso. Afirma que la onda expansiva afectó a varios trenes en los que murieron decenas de pasajeros.

No faltó quien elevó la cifra de muertos a más de 2.000, una exageración a todas luces, aunque el tiempo no ha hecho más que aumentar el misterio sobre esta tragedia que muy pocos habitantes de Madrid conocen hoy





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