El abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella sorprende y gana la primera vuelta en Colombia

El candidato sin experiencia política Abelardo de la Espriella se impone con casi el 44% de los votos, dejando segundo al oficialista Iván Cepeda y relegando al uribismo a un papel marginal. La segunda vuelta está programada para el 21 de junio.

El abogado de extrema derecha Abelardo de la Espriella, sin experiencia previa en política, logró una victoria inesperada en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, celebrada el 31 de mayo.

Con un 43,72% de los votos, equivalentes a más de diez millones de sufragios, superó al candidato oficialista Iván Cepeda, quien obtuvo el 40,92%. La diferencia de 656.033 votos convirtió la jornada en la mayor sorpresa electoral en décadas en Colombia, ya que todas las encuestas preveían el triunfo de Cepeda. Ambos candidatos se enfrentarán en una segunda vuelta el 21 de junio, la cual promete polarizar aún más al país durante tres semanas.

La campaña estuvo marcada por el contraste entre los dos candidatos. Cepeda, de 63 años, representaba la izquierda y contaba con el respaldo del Pacto Histórico, pero su movilización electoral fue insuficiente, lo que contribuyó a una participación del 57%, ligeramente superior a la media histórica pero incapaz de impulsar sus aspiraciones.

Por su parte, De la Espriella, de 47 años, logró conectar con el conservadurismo profundo de Colombia, apelando a valores como la familia, la propiedad privada, el trabajo y la religión, en un mensaje aspiracional que destacaba la gestión empresarial y la eficacia. Su falta de partido consolidado y experiencia estatal fue ignorada por sus votantes, que vieron en él una alternativa fresca.

El colapso del uribismo institucional quedó evidenciado con la pobre cosecha de votos de Paloma Valencia, candidata de la derecha uribista, quien obtuvo solo un 6,92% frente al 14%-22% que le daban las encuestas. Valencia reconoció rápidamente su derrota y anunció su apoyo a De la Espriella para la segunda vuelta, seguida por el expresidente Álvaro Uribe.

Analistas como Hernando Gómez Buendía sostienen que Cepeda fue vencido por la abstención y que De la Espriella supo captar el voto conservador que los partidos tradicionales no alcanzaron. Camilo Cruz señala que el candidato radical obtuvo respaldo de gremios de abogados en un sector informal y precarizado. La aritmética electoral es clara: sumando los votos de Valencia a los de De la Espriella, la izquierda tendría pocas posibilidades.

Muchos predicen que el próximo presidente de Colombia será Abelardo de la Espriella





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