El abogado de Julio Martínez renuncia a su defensa en el 'caso Plus Ultra' y la difícil situación de acceso a la vivienda en España

El abogado de Julio Martínez, amigo del ex presidente Zapatero, ha decidido renunciar a su defensa en el 'caso Plus Ultra'. Por otro lado, la situación económica en España hace que muchas personas, especialmente las de mayor edad, tengan que compartir piso debido a la dificultad de acceso a la vivienda.

El abogado de Julio Martínez , amigo cercano del ex presidente Zapatero y actualmente bajo investigación en el 'caso Plus Ultra', ha decidido renunciar a su defensa.

En otro tema, Encarna, una mujer jubilada de 68 años, se encuentra en la difícil situación de tener que compartir piso con tres mujeres más en Valencia debido a que su pensión de 930 euros no le permite acceder a un alquiler individual. Esta situación es un reflejo de la creciente dificultad de acceso a la vivienda en España, donde los precios subieron casi un 13% en 2025, muy por encima de la media europea.

Según un informe de BBVA Research, se prevé que los precios de la vivienda en España sigan subiendo en los próximos años, con un repunte del 10,2% en 2026 y una moderación al 6,8% en 2027. Esta coyuntura económica afecta especialmente a los más jóvenes, que ven cómo cada vez es más difícil independizarse de casa de sus padres.

Sin embargo, no solo los jóvenes están afectados, ya que hay ejemplos de personas mayores que también tienen que compartir piso debido a las dificultades económicas





elcultural / 🏆 24. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Julio Martínez Caso Plus Ultra Encarna Vivienda Precios Jóvenes Mayores

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zapatero enfrenta nueva comparecencia y aplazamiento judicial en la investigación del rescate de Plus UltraEl expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado por el Senado y la Audiencia Nacional para declarar sobre el rescate de Plus Ultra, mientras su defensa solicita posponer la comparecencia de junio. La investigación, que incluye denuncias de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, ha provocado registros en sus oficinas y debate sobre la necesidad de registrar su domicilio.

Read more »

Última hora de la imputación de Zapatero en el caso Plus UltraSe sigue la evolución del proceso judicial contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, con la petición de aplazar su declaración y debates sobre una posible moción de censura y elecciones anticipadas, mientras el Gobierno enfrenta acusaciones de corrupción vinculadas al rescate de la aerolínea

Read more »

Imputación de Zapatero en Plus Ultra: debate y críticas en EspañaLa imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha generado un intenso debate en España. La UDEF considera su vivienda como el centro de la trama, y las revelaciones han generado críticas y opiniones encontradas en el Gobierno, el PSOE y la derecha.

Read more »

Summerwind rechaza acusaciones en el caso Plus Ultra y alega error judicialLa empresa Summerwind, dedicada al brokerage aeronáutico, ha presentado documentación en la Audiencia Nacional para corregir lo que considera un error judicial tras ser mencionada en el sumario del caso Plus Ultra. Según el auto del juez José Luis Calama, la empresa habría facilitado el pago de 3,9 millones de euros a Julio Martínez Martínez, vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, Summerwind afirma que pagó más de 3,2 millones de euros a Plus Ultra y no al revés, destacando que su relación comercial terminó hace más de ocho años y defendiendo la legalidad de sus operaciones. La empresa señala errores en el auto judicial, argumentando que Plus Ultra no tenía capacidad financiera para realizar dichos pagos, y ha solicitado ser reconocida como parte interesada en el procedimiento.

Read more »