El abogado de Begoña Gómez denuncia la politización del caso y pide que no se use la justicia para erosionar al Gobierno

En la vista previa del caso, el letrado Antonio Camacho acusó al juez y a las acusaciones ultras de instrumentalizar el proceso penal y criticó la petición de medidas cautelares contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El magistrado debe decidir en los próximos días sobre la retirada del pasaporte y las comparecencias quencenales.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado , decidirá en los próximos días sobre la solicitud de medidas cautelares presentada por las acusaciones populares , integradas por grupos ultras como HazteOir, contra Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez .

En la vista previa celebrada este lunes, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, denunció la politización del procedimiento y sostuvo que su única finalidad es erosionar al Ejecutivo. Camacho rebatió punto por punto los cuatro delitos que se imputan a su clienta y acusó a las acusaciones de utilizar la vía judicial para hacer política.

"Se está haciendo política en el sitio equivocado. Quien quiera hacer política que vaya a la calle, no a un tribunal", declaró el letrado, quien también criticó que el juez aluda constantemente al "presidente del Gobierno" en sus escritos, pese a no estar investigado. El abogado tachó de "absurda" la inferencia del magistrado según la cual cualquier actuación de Gómez, por ser esposa del presidente, influye "en todo el mundo".

Además, Camacho recordó que asistentes de otros presidentes, como José María Aznar o Mariano Rajoy, realizaron actividades similares sin que se abrieran investigaciones. El letrado instó a las acusaciones a aplicar el mismo "ardor guerrero" en esos casos. Durante la vista, Peinado interrumpió a Camacho para exigirle que le mirara al hablar. El abogado replicó que no existe norma procesal que le obligue a dirigir la vista hacia el juez y pidió que deje de interrumpir.

Gómez se enfrenta a peticiones de retirada del pasaporte, comparecencias quincenales y prohibición del uso de la marca Transforma TSC. Su asistente, Cristina Álvarez, también podría ver restringida su libertad. Para el empresario Juan Carlos Barrabés, gravemente enfermo, no se solicitan medidas. Tanto la Fiscalía como las defensas se han opuesto a cualquier cautelar.

Camacho concluyó que no hay indicios de delito y que la apertura del juicio oral, que se celebraría ante un jurado, podría violar el derecho a un juez imparcial. La decisión final del juez Peinado se conocerá en los próximos días





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