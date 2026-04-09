El Abandono Silenciado: Historias de Mujeres que Renuncian a los Tratamientos de Fertilidad

Un documental y varios testimonios revelan el impacto emocional del abandono de los tratamientos de fertilidad, un tema tabú que afecta a un alto porcentaje de parejas y mujeres. Se analiza la presión social, el desgaste psicológico y la importancia de reconocer los límites personales.

Lo intenté muchas veces, sin éxito. Y cuando se acaban los intentos tienes dos opciones: seguir luchando en una clínica privada o plantarte. La decisión de parar es difícil, marcada por el desgaste emocional y la sensación de fracaso. Eva, en su testimonio, expresa el agotamiento: “Físicamente estoy bien, pero emocionalmente es horrible. Parece que no te has esforzado lo suficiente”.

El camino hacia la maternidad, cuando se enfrenta a obstáculos, puede convertirse en una batalla agotadora, tanto física como mentalmente. Miriam, tras ocho años de búsqueda y cuatro pérdidas, también se vio obligada a renunciar a su sueño. La prioridad de su vida fueron los tratamientos de fertilidad, hasta que comprendió que necesitaba priorizar su bienestar emocional. Su experiencia, como la de muchas otras mujeres, destaca la importancia de aceptar los propios límites y buscar la felicidad más allá de la maternidad biológica. El documental “Madres Invisibles”, impulsado por Red Infértiles, busca visibilizar estas realidades, ofreciendo un espacio para que aquellas que abandonan los tratamientos compartan sus historias. Este proyecto pone de manifiesto el impacto emocional de la infertilidad y los tratamientos, un tema que a menudo se silencia. \El abandono de los tratamientos de fertilidad, conocido como drop out, es un fenómeno común que afecta a un porcentaje significativo de parejas y mujeres. Según estimaciones de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), este abandono alcanza aproximadamente el 54% de los casos. La principal causa de este abandono es la carga emocional y la presión psicológica que conllevan los tratamientos. Elisa Gil Arribas, secretaria general de la SEF, confirma este dato y explica que el desgaste psicológico, los miedos y la frustración son factores clave. A estos se suman el desgaste médico y físico, especialmente para las mujeres, y la carga económica. La falta de apoyo del entorno, debido a la desinformación y el tabú que rodea la infertilidad, agrava aún más la situación. Los tratamientos de fertilidad son complejos y exigen mucho a las personas que los atraviesan. El drop out se convierte en una opción, a veces la única viable, para preservar la salud mental y emocional. La SEF reconoce la complejidad de estos procesos y la importancia de un apoyo integral para las parejas que luchan contra la infertilidad. Es fundamental desestigmatizar el abandono y reconocer que es una decisión válida y, en muchos casos, necesaria. \El silencio que rodea el abandono de los tratamientos de fertilidad es un reflejo del tabú más amplio que existe sobre los límites de la fertilidad. Helena Fernández, presidenta de Red Infértiles, señala que es una realidad de la que apenas se habla. Existe una presión silenciosa que invita a seguir intentándolo, sugiriendo que siempre hay una técnica nueva, una posibilidad por explorar. Esto dificulta la aceptación de los propios límites y hace que parar se viva como un fracaso. Fernández critica la narrativa dominante que simplifica la experiencia reproductiva, promoviendo la idea de que con actitud positiva y esfuerzo se logra el embarazo. Cuando los resultados no llegan, esta narrativa se vuelve cruel y genera una sensación de culpa en la mujer o la pareja. Red Infértiles aboga por hablar explícitamente de los límites de los tratamientos, reconociendo que la infertilidad es una enfermedad con límites y que cada persona, cada pareja, también los tiene. La historia de Andrea y su pareja ilustra la importancia de establecer límites éticos y personales. Decidieron no recurrir a la ovodonación y se mantuvieron firmes en sus decisiones. A pesar de la presión para seguir intentando, priorizaron sus valores y su bienestar emocional. Este testimonio destaca la necesidad de tomar decisiones conscientes y de no dejarse llevar por la inercia de los tratamientos. El objetivo no es solo la búsqueda de un embarazo, sino también el cuidado de la salud mental y emocional





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