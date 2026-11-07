El abandono de Feijóo de la propuesta de gobernar al más votado

El Partido Popular deja de reclamar que gobierne la fuerza más votada ante encuestas del 29N que sitúan al PSOE primero. Análisis de la postura de Feijóo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha suprimido de su discurso público la reivindicación histórica de que gobierne el partido más votado. Esta decisión estratégica ocurre en un contexto donde múltiples encuestas predicen que el PSOE podría ser la formación más votada el próximo 29 de noviembre, aunque una coalición entre el PP y Vox obtendría la victoria final en escaños.

Origen de la propuesta presidencialista

Feijóo fue el principal impulsor de esta doctrina durante toda la campaña electoral de 2023. La idea, inspirada en modelos como el estadounidense, sostiene que quien obtiene más votos y escaños debe formar Gobierno. Aunque España tiene un sistema parlamentario donde el Congreso designa al presidente, el PP entendió las elecciones bajo una óptica más presidencialista para ganar legitimidad moral.

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Esta posición no es nueva en la trayectoria política de Feijóo. Ya hace ocho años, cuando era presidente de la Xunta de Galicia, se posicionó a favor de facilitar gobiernos a la lista más votada. Originalmente dirigida a ayuntamientos, su propuesta evolucionó para incluir comunidades autónomas y la administración general del Estado, buscando dar un plus a los partidos con mayor representación.

Durante su etapa gallega, Feijóo defendía que este principio debía extenderse nacionalmente. En esa época, expresaba su creencia en otorgar ventajas a los formaciones que obtienen más escaños, aunque nunca detalló los mecanismos exactos de ese arreglo institucional, limitándose a afirmaciones sobre la democracia representativa.

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Intentos previos y pactos fallidos

La idea de un beneficio para la lista más votada ha estado presente en varios momentos clave. En 2019, Pablo Casado y Pedro Sánchez llegaron a un acuerdo tácito sobre este principio para garantizar gobernabilidad y frenar la crisis del bipartidismo, aunque la medida nunca se cristalizó en ley. Feijóo retomó el tema en enero de 2022, tras la caída de Casado, calificando el liderazgo del más votado como un principio básico.

En abril de 2022, Feijóo utilizó sus entrevistas para reiterar su oferta a Pedro Sánchez, mencionando explícitamente al PSOE y a Vox. Sostenía que si el socialista tenía preocupaciones sobre la derecha radical, su propuesta de gobernar al más votado seguía vigente. Un mes después, en Onda Cero, reforzaba su posición comparando la situación con las elecciones de 1996.

Feijóo recordó cómo Felipe González no intentó formar gobierno tras perder por 300.000 votos frente a José María Aznar. Este ejemplo histórico servía para argumentar que perder las elecciones no debería impedir ceder el poder al ganador democrático. La consistencia de este mensaje mostraba una firme convicción ideológica que dominaba su retórica.

El debate de investidura y la reciprocidad

La propuesta alcanzó su punto álgido durante el debate televisivo de Atresmedia el 10 de julio de ese año. Feijóo hizo un ofrecimiento directo y personal a Pedro Sánchez bajo la lógica de la reciprocidad. Sostenía que si él ganaba, Sánchez facilitaría su investidura, y si ganaba el socialista, Feijóo haría lo mismo, siempre que no pactara con independentistas.

Esta oferta de mutuo respeto electoral se mantuvo incluso tras la derrota del PP en las elecciones generales. Feijóo declaró que su partido intentó cumplir la propuesta de la lista más votada desde el principio. Durante el debate de investidura de noviembre, las afirmaciones sobre este principio aún estaban presentes en su ideario político oficial.

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Cambio de rumbo ante las nuevas encuestas

A pesar de su defensa anterior, Feijóo dejó de repetir esta reclamación tras conocerse la nueva fecha para las elecciones generales. La aparición de predicciones electorales que sitúan a los socialistas por encima en votos ha provocado un giro estratégico. Ahora, el Partido Popular rehúye esta propuesta política cuando sus resultados podrían no ser los primeros en votos.

En la precampaña reciente, Feijóo volvió a mencionar la idea de un plus de diputados, pero sin afirmar que gobernase España la lista más votada. Entrevistas en medios como La Cadena Ser confirman este desdibujamiento de su posición anterior. El PP parece haber guardado la propuesta en un cajón por motivos calculados.

Consecuencias para la próxima legislatura

El abandono de esta doctrina ocurre mientras el PP abre la puerta a una entrevista de Feijóo en 'La Revuelta' tras la confirmación de Santiago Abascal. La campaña arrancará en Badalona con la presencia de Daniel Escudé Albiol. Este contexto sugiere una alianza reforzada con Vox, que contrasta con su anterior ofrecimiento de reciprocidad al PSOE.

La estrategia del PP ahora prioriza la coalición con la extrema derecha frente a la fidelidad al principio de gobernar al más votado. Este cambio afecta la percepción de Feijóo como garante de la estabilidad democrática. Los observadores políticos analizan si esta retirada es temporal o definitiva ante el posible triunfo socialista en votos.