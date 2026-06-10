El nutricionista Pablo Ojeda advierte sobre el consumo de café en España y recomienda tomarlo de manera efectiva para aprovechar sus propiedades.

Pablo Ojeda, un experto en nutrición , advierte sobre el consumo de café en España. Según él, el 90% de los españoles no sabe tomar café de manera efectiva.

El momento en que se toma el café es crucial para aprovechar sus propiedades. El café es una parte importante del desayuno de muchos españoles, pero la forma en que se toma puede variar mucho. Algunas personas lo toman con leche, mientras que otras lo prefieren manchado o exprimido.

Sin embargo, el momento en que se toma el café es lo que realmente importa. El nutricionista Pablo Ojeda asegura que el 90% de los españoles no sabe tomar café de manera efectiva. Esto se debe a que la mayoría de las personas se toman un café nada más despertarse, lo que no es la mejor forma de aprovechar sus propiedades. De hecho, el cortisol, un estimulante natural que se produce en el cuerpo, es más alto al despertar.

Si se toma un café en este momento, el cortisol puede interferir y no hacer que el café tenga el efecto deseado. Por lo tanto, Ojeda recomienda tomar el café entre media hora y 45 minutos después de despertarse para aprovechar todo su potencial.

Además, el café es un estimulante natural que puede ser beneficioso para el rendimiento deportivo. El nutricionista Pablo Ojeda considera que el café es una parte importante de la nutrición saludable, pero también advierte sobre las bebidas vegetales, que se han puesto de moda últimamente. Aunque pueden parecer una opción saludable, muchas de estas bebidas tienen un alto contenido en azúcar, lo que las convierte en bombas en una dieta.

Por lo tanto, Ojeda recomienda consumirlas con moderación y no como una sustitución de la leche de vaca. En resumen, el consumo de café es una parte importante de la nutrición saludable, pero es fundamental tomarlo de manera efectiva para aprovechar sus propiedades. El momento en que se toma el café es crucial, y el nutricionista Pablo Ojeda recomienda tomarlo entre media hora y 45 minutos después de despertarse.

Además, es importante consumir las bebidas vegetales con moderación y no como una sustitución de la leche de vaca





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