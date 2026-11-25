Manifestaciones y premios oficiales marcan el 25N en España, donde Ana Redondo y Àngels Barceló denuncian el retroceso feminista ante el 25N.

El miércoles se conmemora el 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género, con manifestaciones en decenas de ciudades españolas para exigir medidas eficaces contra la violencia machista. Esta jornada está marcada por la cita electoral del próximo domingo y por discursos negacionistas que han surgido en el contexto político actual. En España, la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que comenzaron los registros en 2003 asciende a 1.388, con 47 fallecidas en lo que va de año. La violencia también deja 547 menores huérfanos de madre desde 2013 y 68 niños asesinados en estos casos.

Premios oficiales y contexto institucional

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Ministerio de Igualdad han entregado este miércoles los reconocimientos oficiales 25N en un acto celebrado en Madrid. La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presidiido la XXIII entrega de reconocimientos para reivindicar la Ley Integral contra la Violencia de Género, norma que se aceleró tras el asesinato de Ana Orantes. El grupo de investigación Antígona de la Universidad de Barcelona recibió un premio por su contribución a la perspectiva de género en el derecho. La activista Aminata Soucko fue reconocida por ser superviviente de la mutilación genital femenina. La serie 'Pubertat' de Leticia Dolera y la periodista Àngels Barceló también fueron galardonadas por su labor comunicativa. El instituto El Majuelo de Ginés, en Sevilla, y el sexólogo Erick Pescador completaron la lista de premiados por su trabajo en prevención y sensibilización.

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Reivindicaciones feministas y alertas electorales

Àngels Barceló, premiada en el acto institucional para el 25N, alertó sobre la "amenaza del cambio" que considera presente en el debate político actual. La periodista citó como ejemplo el reconocimiento de todas las violencias por una concejala del Ayuntamiento de Madrid, pero la negación de la existencia de la violencia de género. Barceló arengó a las puertas del 25N para que el voto feminista salga en masa el próximo domingo en defensa propia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargó contra la "banalización de la violencia machista" que practica la ultraderecha según su opinión. Los nueve vocales del bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reafirmaron su compromiso con el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, independientemente de la coyuntura política.

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Oposición y discursos de negación política

Vox ha mantenido una postura de negación respecto a la violencia de género, dejando constancia de su posición en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. La portavoz del partido, Arantxa Cabello, afirmó durante el debate: "No voy a negar ningún tipo de violencia, pero la de género por supuesto que la niego". Esta declaración contrasta con los discursos institucionales que buscan consolidar consensos sobre la igualdad. Ana Redondo, durante su intervención, declaró que no cabe la equidistancia entre la víctima y el verdugo. Recordó que no se puede imponer la neutralidad ideológica como si fuera una postura válida frente a la democracia y los derechos de las mujeres.

Movilizaciones ciudadanas y consecuencias futuras

Para reclamar medidas eficaces y denunciar los discursos negacionistas, esta tarde están convocadas manifestaciones en decenas de ciudades. En localidades como Madrid, Barcelona y Sevilla, las protestas se han dividido en dos columnas, siguiendo un patrón ocurrido en años anteriores. La jornada está atravesada por la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo domingo. Los partidos políticos intentan marcar posiciones en esta cita que se considera crucial para el futuro de las políticas de igualdad. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mantiene que enfrentar la violencia de género es un compromiso diario. Las instituciones tienen la responsabilidad de traducir ese compromiso en hechos concretos para proteger a las víctimas y sus hijos.