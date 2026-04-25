El 25 de Abril: La Revolución de los Claveles y el Papel Oculto de la Música

Descubre cómo dos canciones, 'E depois do adeus' y 'Grândola, Vila Morena', jugaron un papel crucial en la pacífica Revolución de los Claveles de 1974 en Portugal, que puso fin a la dictadura más larga de Europa.

Cada nación en el mundo posee fechas significativas en su calendario, marcadas por eventos de profunda importancia histórica y cultural. Para Portugal , el 25 de abril ocupa un lugar especial en el corazón de sus ciudadanos.

Este día conmemora la Revolución de los Claveles de 1974, un momento crucial en el que el pueblo portugués se alzó en un acto de resistencia contra la dictadura que había gobernado el país durante décadas. Esta dictadura, la más longeva de Europa, fue derrocada mediante un golpe de Estado singularmente pacífico, desprovisto de violencia y liderado por los militares, quienes desempeñaron un papel fundamental en este capítulo trascendental de la historia portuguesa.

Sin embargo, la música también se erigió como un elemento esencial en este proceso de cambio. La canción 'Grândola, Vila Morena', interpretada por José Afonso, previamente censurada por el régimen salazarista, se transformó de la noche a la mañana en un himno poderoso, simbolizando la aspiración a la democracia y la lucha por la libertad en Portugal. Pero la historia musical del 25 de abril no se limita a un solo tema.

Otra canción, 'E depois do adeus', del cantautor Paulo de Carvalho, también ocupa un lugar de honor en la memoria colectiva portuguesa. Esta pieza musical es considerada un tesoro cultural por los portugueses debido a su emisión en la víspera del 25 de abril. Su transmisión sirvió como una señal codificada para que los militares se prepararan y ocuparan sus posiciones, indicando que la revolución estaba a punto de comenzar.

Curiosamente, antes de su papel en la revolución, 'E depois do adeus' había participado en un prestigioso evento musical europeo: el Festival de Eurovisión. La edición de ese año se celebró en Brighton, Reino Unido, y contó con la participación de artistas destacados como Peret representando a España, Gigliola Cinquetti por Italia, Olivia Newton-John por el Reino Unido y, por supuesto, ABBA de Suecia, quienes se coronaron como ganadores con su icónica canción 'Waterloo'.

La canción portuguesa, lamentablemente, no tuvo la misma fortuna. Obtuvo solo 3 puntos, quedando en último lugar, empatada con Suiza, Noruega y Alemania. A pesar de este resultado, los portugueses conservan un profundo cariño por la canción, reconociendo su importancia en el contexto de la revolución. La canción, en esencia, es una balada romántica, lo que la hacía ideal para pasar desapercibida ante la censura del régimen.

La Revolución de los Claveles fue orquestada por el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) de Portugal, un grupo de militares que decidieron rebelarse contra el régimen del Estado Nuevo, motivados por la forma en que se gobernaba el país y por el uso del ejército para perpetuar el colonialismo. Una de las estrategias clave empleadas por los militares para coordinar el golpe fue la utilización de los medios de comunicación, especialmente la radio, con el objetivo de establecer señales de aviso y coordinación para asegurar el éxito de la revolución.

El MFA seleccionó dos canciones específicas para transmitir en momentos estratégicos. La primera, 'E depois do adeus', se emitió a las 22:55 del 24 de abril a través de la emisora Emissores Associados de Lisboa. Esta canción fue elegida por su popularidad y por su temática amorosa, lo que la hacía menos susceptible a la censura. Su emisión sirvió como la primera señal para que los militares se movilizaran.

La segunda canción, 'Grândola, Vila Morena' de Zeca Afonso, se transmitió a las 00:20 del 25 de abril a través de la emisora católica Rádio Renascença. A diferencia de la primera, esta canción había sido censurada por el régimen debido a su contenido político, lo que convirtió su emisión por una emisora católica en un acto de valentía y desafío.

Con su reproducción, se dio inicio al golpe que finalmente puso fin al régimen de Oliveira Salazar en Portugal, marcando el comienzo de una nueva era de libertad y democracia para el país





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Revolución De Los Claveles Portugal Dictadura Música Grândola Vila Morena E Depois Do Adeus Eurovisión MFA Estado Nuevo Oliveira Salazar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Maestranza de Sevilla Reabre sus Puertas con un Cartel Estelar para la Feria de AbrilLa plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla inicia una nueva temporada de corridas en el marco de la Feria de Abril, con la participación de destacados toreros como José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta. Se espera una gran afluencia de público y la venta de entradas ya ha superado las expectativas.

Read more »

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 23 de abril de 2026Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 23 de abril de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 300.000 euros.

Read more »

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 23 de abril de 2026Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, jueves 23 de abril de 2026, en el que podrás ganar un bote de 8.000.000 euros.

Read more »

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 23 de abril de 2026Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 23 de abril de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 700.000 euros.

Read more »

Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del jueves 23 de abrilComprueba aquí los resultados de la Lotería Nacional del jueves 23 de abril de 2026 y todos sus números premiados con 30.000 €.

Read more »

Avance de 'La Promesa', capítulo del viernes 24 de abril: Vera se reencuentra con su padreLa Promesa (2023-) termina la semana con la emisión del capítulo 821. Una entrega marcada por el esperado reencuentro del duque de Carril con Vera después de tanto tiempo....

Read more »