Un estudio de Fundación ONCE y INE revela que el 19,6% de personas con discapacidad planea emprender, superando a la media general. Sin embargo, la tasa de abandono en tres años es triple.

El informe 'Emprender con discapacidad en España: diagnóstico de la situación actual' presenta una paradoja clave en el mercado laboral español: el 19,6% de las personas con discapacidad manifiesta intención de emprender en los próximos tres años, una cifra significativamente superior al 13,1% de la población sin discapacidad. Este dato, expuesto por primera vez de forma estructurada durante el III Congreso Nacional de Emprendimiento y Discapacidad, demuestra un optimismo generalizado y una clara predisposición hacia el autoempleo dentro de este colectivo, desafiando estereotipos sobre su participación en la economía.

Estabilidad laboral versus alta rotación empresarial

La principal conclusión del estudio, elaborado con una muestra de 30.879 entrevistas, es que la volatilidad empresarial afecta desproporcionadamente a estos negocios. Mientras que la intención inicial es alta, la supervivencia a largo plazo presenta un desafío mayor, con una tasa de abandono del 10,4% en personas con discapacidad frente al 2,8% en el resto de la ciudadanía. Esta diferencia se ha acrecentado respecto a ciclos anteriores, donde el abandono pasaba del 7,9%, señalando una necesidad urgente de herramientas de acompañamiento para la consolidación empresarial.

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Percepción positiva y redes de contacto sólidas

Los datos revelan que las personas con discapacidad perciben un entorno más favorable para lanzar sus proyectos. Un 49,6% detecta oportunidades claras, frente al 40,7% de quienes no tienen discapacidad, y un 64,5% cuenta con una red de contactos amplia. Además, el 42% considera que emprender es más fácil para ellos, y solo un 50,8% menciona el miedo al fracaso como obstáculo principal, cifra inferior a la del 54,9% observado en el colectivo sin discapacidad, lo que indica una mayor resiliencia psicológica ante el riesgo.

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Impacto de la experiencia previa en la confianza

La participación activa transforma la percepción de riesgo y capacidad. Entre quienes ya están involucrados en el proceso, el miedo al fracaso aumenta al 52,2% y la confianza en sus habilidades desciende al 77,5%, comparado con el 83,7% de quienes aún no lo han iniciado. Esta divergencia sugiere que la experiencia directa expone barreras operativas reales, aunque las estadísticas generales de la actividad consolidada muestran que el 4,6% de los emprendedores con discapacidad supera los tres años en el mercado, un dato que se mantiene estable en comparación con los últimos ciclos.

Desigualdades demográficas y brechas de género

El entusiasmo no se distribuye uniformemente y varía según edad y género. Las personas menores de 35 años son las más optimistas, con un 77,1% declarando tener contactos, mientras que en el grupo de mayores de 45 años las diferencias con el resto de la población se reducen. En cuanto al género, las mujeres con discapacidad perciben menos miedo al fracaso (51%) que las mujeres sin discapacidad (57,4%), aunque los hombres siguen siendo mayoría en todas las etapas de la actividad empresarial.