El 1-O del PSOE: Reviven las imágenes del día que Pedro Sánchez dimitió

A una década de la crisis interna en el PSOE, resurgen vídeos que muestran la tensión y el enfrentamiento que llevaron a la dimisión de Pedro Sánchez y a la investidura de Mariano Rajoy. Emiliano García-Page califica los hechos como un intento de 'hurtar la democracia' del partido.

Casi una década ha transcurrido desde aquel fatídico 1 de octubre de 2016, una fecha que se ha grabado a fuego en la memoria de la política española, especialmente en el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ).

Aquel sábado, el PSOE vivió una de sus jornadas más turbulentas y dolorosas. Un Comité Federal que se extendió por más de once horas, marcado por acalorados debates, gritos, insultos e incluso lágrimas, culminó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del partido. La decisión se produjo tras perder una votación a mano alzada sobre su propuesta de celebrar unas primarias que le permitieran revalidar su liderazgo.

Este evento no solo evidenció una profunda fractura interna en el PSOE, una herida que tardaría años en cicatrizar, sino que también condujo a la abstención de los socialistas, facilitando así la investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. A pesar del tiempo transcurrido, algunas de las heridas de aquel día aún permanecen abiertas y las tensiones latentes.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, conocido por su postura crítica hacia Sánchez, se refirió recientemente a los acontecimientos de 2016 como “un intento de hurtar la democracia del Partido Socialista”. Sus declaraciones se producen tras la difusión de unos vídeos impactantes por The Objective, que revelan la intensa pugna entre los partidarios de Susana Díaz y aquellos que apoyaban a Pedro Sánchez.

Estos vídeos complementan los audios de esos momentos de tensión, que ya habían sido publicados en su día por la Cadena Ser. El principal punto de conflicto giró en torno al tipo de votación que debía llevarse a cabo. Los defensores de Sánchez abogaban por una votación “secreta”, utilizando una urna oculta detrás de un panel, mientras que sus críticos denunciaban esta maniobra como poco transparente y contraria al deseo de la mayoría de votar a mano alzada.

Tras horas de una tensión insoportable, el entonces líder del PSOE finalmente cedió a la segunda opción. Page describió la situación como “esperpéntica”, afirmando que “la votación tuvo que ser interrumpida”. No dudó en calificar lo sucedido como “un intento de hurtar la democracia del Partido Socialista y de un claro pucherazo, además de cutre”. Para él, aquel día fue el “peor” de su vida “en la parte política y de partido”.

Page enfatizó que la experiencia estuvo a punto de provocar el “colapso del Partido Socialista”, y que personas con diferentes opiniones terminaron abrazándose para evitar que el PSOE se desmoronase. Los vídeos muestran escenas de gran emotividad, como a una visiblemente afectada Susana Díaz, entonces presidenta de la Junta de Andalucía, implorando la calma y la unidad con lágrimas en los ojos. Se observa un choque constante entre los diferentes sectores del partido, con continuas interrupciones, gritos y acaloradas discusiones.

Page subrayó que las grabaciones demuestran que “el caos tenía unos gestores y que hay quien buscaba que esas reuniones terminaran como terminaron”. Expresó su preocupación por las consecuencias que habrían podido tener las tesis que se defendían en aquel momento, lamentando que “de aquellos polvos estos lodos”. Consideró lo sucedido como “bochornoso”.

Sánchez se presentó a aquel Comité Federal en una situación delicada, cuestionado por su estrategia de buscar una mayoría de gobierno alternativa con Podemos y los partidos independentistas. Esa misma semana, 17 miembros de la Ejecutiva habían presentado su dimisión, y el líder socialista intentaba celebrar unas primarias para reafirmar su liderazgo en una apuesta arriesgada.

La votación a mano alzada confirmó la falta de apoyo a Sánchez, lo que le llevó a renunciar a todos sus cargos, incluyendo su escaño en el Congreso. Siete meses después, Sánchez lograría una contundente victoria en las primarias contra Díaz, marcando el inicio de una nueva etapa en el PSOE





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