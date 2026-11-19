EKOI lanza el casco AR14, un casco modular que combina aerodinámica superior y ventilación. Probado por más de 300 profesionales, ofrece configuración dual.

La marca francesa EKOI ha anunciado el lanzamiento oficial del casco AR14, un dispositivo diseñado para ofrecer un equilibrio exacto entre aerodinámica, ventilación y ligereza, adaptable a cualquier disciplina ciclista. Este modelo, desarrollado con la intención de servir como una alternativa superior a los cascos de contrarreloj tradicionales, ha sido sometido a rigurosas pruebas en túnel de viento para garantizar su rendimiento.

La innovación clave del casco AR14 reside en su sistema de dos carcasas magnéticas desmontables, una característica que transforma el equipo en dos dispositivos distintos. Los ciclistas pueden alternar instantáneamente entre una configuración ligera y altamente ventilada y otra más protectora y aerodinámica, permitiendo una adaptación real-time a las condiciones climáticas y la orografía del terreno.

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Mecánica Modular y Ahorro de Vatios

Este mecanismo permite ahorrar vatios significativos en comparación con un casco de carretera tradicional, sin sacrificar la capacidad de transportar el equipo en recorridos de montaña donde la aerodinámica no es prioritaria. La versatilidad del AR14 asegura que los usuarios no necesiten cambiar de casco al enfrentarse a subidas pronunciadas o a altas temperaturas, ya que la versión ventilada es superior a la de un casco de contrarreloj estándar en estos aspectos.

La estructura física del casco incluye correas ventiladas y espumas Coolmax de secado rápido, elementos que garantizan un confort óptimo durante esfuerzos prolongados. La hebilla magnética facilita una manipulación sencilla y rápida, mejorando la experiencia del usuario tanto al ajustarse como al retirar el dispositivo. Este diseño dual resuelve el conflicto histórico entre velocidad y comodidad térmica.

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Validación Profesional y Confort Superior

La fiabilidad del producto está respaldada por la confianza de más de 300 atletas profesionales que ya utilizan este modelo en sus competiciones y entrenamientos. EKOI ha utilizado esta base de datos profesional para refinar los ajustes aerodinámicos, asegurando que el casco no solo sea funcional para recreativos, sino competitivo a nivel élite.

Además del rendimiento técnico, se ha priorizado la seguridad visual y física. La combinación de un peso ligero con una visera amplia ofrece un campo de visión despejado e inigualable, incluso cuando el ciclista se mantiene en posición aerodinámica. Esta característica es crucial para la seguridad en carreteras con tráfico o en descensos técnicos de alta velocidad.

Logística y Almacenamiento Eficiente

Una preocupación común entre los ciclistas de ruta y triatletas es el espacio que ocupan los accesorios adicionales. El diseño del AR14 soluciona esta limitación física: las carcasas de repuesto se pueden guardar fácilmente en un bolsillo trasero de la ropa de ciclismo o en una bolsa pequeña. Esta portabilidad elimina la necesidad de llevar equipaje adicional para cambios de configuración.

El lanzamiento del casco AR14 marca un punto de inflexión en la equipación ciclista, unificando la necesidad de eficiencia aerodinámica con la exigencia de ventilación térmica. Al permitir cambios rápidos según el perfil de la ruta, este modelo se posiciona como una herramienta estratégica para optimizar el rendimiento en eventos que combinan llano y montaña.