Ekoï lanza nueva colección térmica para ciclismo con relación calidad-precio

Ekoï presenta su gama de ropa térmica para ciclistas, incluyendo la chaqueta Halo, diseñada para resistir temperaturas invernales con tecnología avanzada y precios accesibles.

La marca Ekoï ha anunciado el lanzamiento de su nueva línea de equipamiento térmico diseñado específicamente para ciclistas que buscan protegerse del frío sin comprometer su presupuesto. Esta colección incluye diversas prendas esenciales como chaquetas, maillots de manga larga, culotes y calcetines, todos ellos pensados para mantener el confort y permitir el pedaleo continuo durante los meses más fríos.

El objetivo principal de esta propuesta es ofrecer soluciones de protección térmica de alta calidad a un precio accesible. La marca asegura que sus productos están diseñados para resistir las bajas temperaturas, garantizando la libertad de movimiento y la comodidad del atleta en condiciones climáticas adversas, sin que el costo económico se dispare.

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Tecnología y diseño de la chaqueta Halo

La chaqueta Halo se presenta como el producto estrella de esta nueva colección, destacando por su inigualable relación calidad-precio. Este modelo está diseñado para ciclistas que priorizan la comodidad durante sus salidas invernales. Su corte está optimizado para el confort, permitiendo una experiencia de rodaje fluida y sin restricciones.

Una de las características técnicas más relevantes de la chaqueta Halo es su panel trasero fabricado en un material flexible y ligero. Este componente específico no solo reduce el peso total de la prenda, sino que también ofrece una mayor libertad de movimientos, adaptándose perfectamente a la postura aerodinámica del ciclista mientras garantiza una aislamiento térmico eficaz.

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Maillot térmico y culote Ekoï para temperaturas bajas

El maillot de manga larga incluido en esta gama está concebido para rodar en condiciones de tiempo fresco, con temperaturas que oscilan entre los 5 y los 15 grados centígrados. Esta prenda ofrece un corte cómodo que carece de paneles laterales, una decisión de diseño que asegura una total libertad de movimientos al ciclista durante la ejecución de la pedalada.

Por su parte, el interior de este maillot cuenta con un tratamiento peinado que asegura un buen aislamiento térmico, reteniendo el calor corporal en momentos críticos. Complementando esta prenda superior, el culote térmico Ekoï incorpora un interior polar suave y aislante, capaz de proteger al usuario contra sensaciones térmicas de hasta 0 grados centígrados.

Materiales avanzados y protección integral del cuerpo

El culote Ekoï utiliza un material flexible que acompaña cada movimiento del cuerpo, evitando restricciones durante el esfuerzo físico. Su badana anatómica, desarrollada específicamente por la marca Ekoï, se adapta naturalmente al pedaleo, eliminando rozaduras y mejorando el rendimiento deportivo a largo plazo. Esta atención al detalle refleja el compromiso de la empresa con la ergonomía.

Para completar la protección integral, la colección incluye calcetines de lana Merinos premium. Estos accesorios están diseñados para mantener los pies calientes incluso en condiciones extremas de -5 grados centígrados. La lana Merinos es suave, transpirable y naturalmente antibacteriana, lo que ofrece un aislamiento óptimo y regula la temperatura corporal.

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Impacto en el mercado del ciclismo invernal

Esta camiseta interior está diseñada para rodar en invierno, protegiendo del frío en salidas de otoño e invierno con temperaturas entre +5°C y 10°C. Es adecuada para ciclismo de carretera, gravel, MTB/BTT y otras actividades al aire libre, consolidando a Ekoï como una opción seria en el mercado de equipamiento deportivo especializado, ofreciendo versatilidad y rendimiento para distintos tipos de ciclistas durante la temporada fría.