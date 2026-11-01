Ejército Digital de Lula: El rol de André Janones en la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva

Análisis del Ejército Digital de Lula y el papel clave de André Janones en la estrategia de WhatsApp que permitió la reelección de Lula da Silva en Brasil.

Durante tres semanas en octubre, Veridiana Cunha compaginó dos trabajos: su empleo como correctora de textos y una ocupación no remunerada como parte de un ejército digital que luchaba por la reelección del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Cada pocos minutos, la mujer de 48 años revisaba WhatsApp en busca de nuevas instrucciones. Sus tareas incluían compartir videos, dar me gusta a publicaciones, posicionar etiquetas entre las tendencias o reclutar nuevos integrantes para la causa. Esta dedicación intensiva formaba parte de una movilización masiva coordinada a través de la mensajería instantánea.

Estrategia del Ejército de WhatsApp

Cunha reactivó una cuenta de Instagram que no utilizaba desde 2022 y aprendió a publicar en la plataforma X por primera vez. Ella describió su rutina como un ciclo constante: revisaba un texto de su trabajo y luego se dirigía al ejército digital para hacer me gusta, compartir y publicar contenido repetidamente. Cunha fue una de los millones de brasileños que se unieron al canal de WhatsApp conocido como el Ejército de Lula. Este grupo fue liderado por el diputado André Janones y se convirtió en una especie de centro de operaciones virtual durante las últimas semanas de la campaña presidencial brasileña. Su misión era clara y urgente: revertir una derrota en la primera vuelta que había hecho temer a los seguidores de Lula que su reelección se les escapaba de las manos.

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Resultados y márgenes electorales

El 25 de octubre, Lula ganó la segunda vuelta con el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% del senador de derecha Flávio Bolsonaro. Se convirtió así en el primer candidato en la historia de las elecciones presidenciales modernas de Brasil en ganar una segunda vuelta después de haber quedado en segundo lugar en la primera. Lula sumó aproximadamente 10,4 millones de votos entre ambas vueltas. Este incremento notable en la base electoral fue cuestionado por Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos para emitir una declaración de tres páginas el miércoles. Allí calificó ese aumento de imposible matemáticamente y denunció un fraude electoral sin presentar pruebas. Aunque inicialmente se proclamó el verdadero presidente de Brasil, luego cambió esa declaración para llamarse líder del país.

Desglose matemático de los votos

No obstante, las cuentas cuadran con datos verificables. Casi 9,3 millones de votos obtenidos por candidatos eliminados en la primera vuelta estaban en juego en la segunda ronda. Aproximadamente tres millones de electores adicionales acudieron a las urnas en la segunda vuelta en comparación con la primera. Además, los votos blancos y nulos disminuyeron en 1,8 millones, lo que indica una participación más masiva y directa. El propio Bolsonaro sumó unos 3,7 millones de votos adicionales, reflejando una mayor convergencia de la oposición, pero insuficiente para superar la ventaja de Lula.

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Figura clave André Janones

En medio de las preguntas sobre la sorprendente remontada de Lula, Janones emergió como una figura central. Se trata de un combativo diputado de 42 años que se autodenominó general del ejército. Asignó misiones diarias a sus seguidores y los instó a llevar la campaña más allá de sus propias redes sociales, integrándolas en una estrategia unificada. Lula le agradeció públicamente la noche de las elecciones, llamándolo nuestro general y reconociendo su papel para mantener alta la moral de sus seguidores. La fotografía oficial muestra al presidente junto a su esposa, la primera dama Rosangela da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a Janones tras conocerse los primeros resultados.

Trayectoria política del diputado

Nacido en Ituiutaba, en el estado de Minas Gerais, Janones estudió Derecho y trabajó como cobrador de autobús mientras cursaba sus estudios. Alcanzó notoriedad nacional en 2018, cuando sus videos en apoyo a una huelga de camioneros se volvieron virales. Ese mismo año fue elegido diputado con un discurso antisistema. Su trayectoria política no siempre estuvo alineada con Lula. Aunque militó en el Partido de los Trabajadores entre 2003 y 2015, posteriormente abandonó la formación y se convirtió en uno de sus críticos. Construyó su carrera electoral en otros partidos, presentándose como una figura independiente de Lula, pero en 2022 retiró su candidatura presidencial para apoyarlo frente al entonces presidente Jair Bolsonaro. Actualmente, Janones pertenece al partido Rede Sustentabilidade.