Ejército del Aire cierra Sirio-Dragón-Tormenta 26 con 278 salidas aéreas

El Ejército del Aire completa Sirio-Dragón-Tormenta 26 con 278 salidas, 2500 militares y soporte OTAN para reforzar la defensa española.

El Ejército del Aire y del Espacio ha finalizado satisfactoriamente la operación Sirio-Dragón-Tormenta 26, consolidando su capacidad operativa mediante la realización de 278 salidas aéreas documentadas durante el ejercicio. Esta importante maniobra militar implicó la movilización de más de 2.500 militares distribuidos en diversas bases aéreas y aeródromos del territorio nacional.

La campaña de entrenamiento integró un complejo dispositivo aéreo que incluyó cazas de combate Eurofighter y F-18, aviones de transporte estratégico, drones Predator, helicópteros de rescate y un avión AWACS de la OTAN para brindar soporte táctico avanzado. El despliegue permitió ensayar tácticas de empleo ágil en combate, enfatizando operaciones de repostaje en bases avanzadas utilizando el Aeropuerto de Teruel como punto FARP crítico.

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Estructura operativa y capacidad de despliegue

La estructura operativa adaptativa, conocida como ESP JFAC, funcionó como el núcleo flexible de esta maniobra, incorporando personal de refuerzo desde el Cuartel General del MACOM para optimizar la respuesta táctica. Este esquema demostró una gran capacidad de despliegue de elementos y módulos, reafirmando la adaptación del mando a escenarios cambiantes.

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La participación aérea fue liderada por varios cazas Eurofighter pertenecientes a las Alas 11, 14 y 46, que operaron junto a los F-18 asignados a las Alas 12 y 15. El escuadrón de transporte y reabastecimiento se completó con aeronaves A400M del Ala 31, C-295 del Ala 35 y el Airbus A330 MRTT del Ala 45, garantizando la continuidad logística.

Los medios aéreos auxiliares incluyeron drones Predator del Ala 23, aviones CN-235 VIGMA y helicópteros Sikorsky S-76 del Ala 49, asegurando cobertura integral. El Airbus evoluciona su tanquero militar A330 MRTT+ desde Madrid, proporcionando un 17% más de combustible que versiones anteriores, lo cual fue vital para sostener las operaciones prolongadas.

Enfoque táctico en bases avanzadas y control

El ejercicio Sirio-Dragón-Tormenta 26 se ejecutó desde múltiples localizaciones estratégicas, con el objetivo declarado de mejorar la preparación y el adiestramiento de los puestos de mando y control. Se ensayaron procedimientos específicos como el armado, repostaje y operación de aviones F-18 del Ala 15 bajo condiciones de campo exigentes.

Un avión C-295 asumió un rol central en el despliegue desde el Aeropuerto de Teruel, donde se estableció una base de despliegue avanzada. Este mecanismo probó la capacidad de las unidades para operar con autonomía reducida en entornos hostiles o sin infraestructura completa, una competencia esencial para la defensa moderna.

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Las fuentes oficiales destacaron que el personal participante demostró alta capacitación técnica, vocación, compromiso y capacidad de trabajo en equipo. Estos ejercicios validan el compromiso institucional con el adiestramiento continuo para garantizar la seguridad y defensa de España y el control del espacio aéreo nacional.

MADRISAR-SATER 2026 y búsqueda de supervivientes

De forma paralela, el Ejército del Aire ejecutó el ejercicio MADRISAR-SATER 2026 en Hoyo de Manzanares el pasado 27 de octubre, enfocándose en procedimientos de búsqueda y salvamento. Este evento buscaba perfeccionar los protocolos para la recuperación de supervivientes en accidentes aéreos simulados en terreno terrestre.

La misión contó con la participación de un avión CN-235 del Ala 48 y un helicóptero NH-90 del Ala 48, complementados por un helicóptero H-135 del Ala 78 y otro H-135 desplegado para soporte adicional. Estos medios actuaron como organizadores del despliegue de recursos de rescate en el entorno madrileño.

La presencia de observadores internacionales en MADRISAR-SATER favoreció la cooperación y el intercambio de experiencias en materia de búsqueda y salvamento. Esta colaboración reforzó los lazos operativos y permitió la evaluación externa de los estándares de eficacia alcanzados por las fuerzas españolas en estas tareas humanitarias y de seguridad.