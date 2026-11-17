Fuerzas de Defensa de Israel matan a cinco combatientes de Hamás, incluido un sospechoso del 7 de octubre, rompiendo el alto el fuego y elevando la tensión.

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes que sus fuerzas han matado a cinco terroristas del Movimiento de Resistencia Islámica ( Hamás) en una serie de bombardeos dirigidos contra la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron en un comunicado oficial que entre los fallecidos se encuentra un individuo implicado en la incursión en Israel durante la masacre del 7 de octubre, acusándolos de planear ataques contra las tropas israelíes.

Nuevas operaciones militares contra Hamás en Gaza

Estas acciones militares ocurren a pesar de la existencia de un alto el fuego supuestamente vigente en la región. El portavoz militar detalló que las operaciones se llevaron a cabo en dos días distintos, señalando la eliminación de dos miembros del "batallón Jabalia Oeste" de Hamás y la muerte de otros tres terroristas del ala militar en ataques previos al jueves pasado. Entre las víctimas identificadas se encuentra un miembro de la unidad de élite Nujba y Husam Saleha, comandante de escuadra responsable de la incursión en territorio israelí el 7 de octubre.

Also read Israel mató a un alto comandante de Hamas en Gaza dos meses después de la muerte de su predecesor

Acusaciones de rearmar capacidades terroristas

La autoridad castrense israelí ha acusado a los cinco fallecidos de promover planes contra las Fuerzas de Defensa de Israel durante toda la guerra, especialmente en fechas recientes. Según el portavoz, los muertos estaban trabajando activamente para restaurar las capacidades operativas de Hamás. El Ejército israelí justificó su actuación aseverando que los milicianos gazatíes continuaban sus actividades peligrosas, defendiendo la posición de sus tropas que, según afirman, se encuentran desplegadas en la zona conforme a lo acordado para eliminar cualquier amenaza inmediata.

Impacto humanitario y estadísticas de víctimas en Gaza

Los bombardeos continúan en un contexto de devastación humanitaria sin precedentes en el enclave palestino. Desde el inicio del conflicto, el balance de víctimas según la cartera de Salud gazatí, dirigida por Hamás, asciende a 74.702 muertos y 176.105 heridos. La ocupación de parte del enclave y los constantes ataques aéreos han generado una crisis de profundidad que afecta a la población civil, mientras las negociaciones diplomáticas se estancan ante la recurrencia de estos eventos letales.

Advertisement

Tensión creciente en Cisjordania y incidente en Jericó

Paralelamente, la violencia se ha expandido a Cisjordania, donde la televisión oficial palestina informó la madrugada del martes sobre el asesinato de una mujer en la localidad de Duyuk al-Tahta, al oeste de Jericó. Otras diez personas resultaron heridas en lo que se describe como un ataque. Yahya Mufreh, director del departamento de emergencias del Hospital Gubernamental de Jericó, declaró que la mujer, de edad avanzada, murió tras recibir un disparo. El Ejército israelí indicó que está investigando un informe inicial sobre un intento de ataque en la zona y ha desplegado soldados para establecer controles en las carreteras locales.

Provocaciones de colonos y respuesta militar

Estos últimos actos de violencia ocurren tras la llegada de un grupo de colonos israelíes a principios de noviembre, quienes han impedido el acceso de residentes palestinos a sus propiedades. Esta provocación ha avivado el temor a nuevos ataques por parte de los colonos y ha aumentado la tensión en la región. La presencia militar israelí en Tulkarm y Jericó se ha intensificado como respuesta, marcando un punto de inflexión en la seguridad de la ocupación.