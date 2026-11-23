El Ejército de EE.UU. confirmará la detonación de cinco toneladas de azida de plomo en la instalación de Iowa el miércoles, ignorando la suspensión temporal ordenada por un juez federal debido a riesgos sanitarios.

El Ejército de EE.UU. ha confirmado que procederá con la detonación controlada de casi cinco toneladas de azida de plomo en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa, ubicado en el condado de Des Moines, pese a una suspensión de emergencia concedida por un juez federal el jueves pasado. La decisión del Gobierno federal implica volar el material explosivo en el mismo lugar donde se encuentra, protegido bajo capas de tierra y hormigón, una medida que las autoridades militares consideran la única forma segura de gestionar el riesgo de detonación espontánea derivado de la recristalización del compuesto almacenado durante décadas.

Riesgo de detonación espontánea en instalación militar

La instalación militar de alta seguridad ocupa aproximadamente 7.700 hectáreas, o 76,89 kilómetros cuadrados, en el sureste del estado de Iowa, donde los campos de maíz dan paso abruptamente a la infraestructura defensiva. La azida de plomo, un material volátil utilizado para detonar municiones, ha permanecido almacenada tras los portones custodiados durante años, lo que ha provocado que el compuesto se recristalice dentro de sus contenedores. Según el Ejército de EE.UU., este proceso de recristalización hace que el material sea extremadamente vulnerable a una detonación espontánea, lo que convierte la explosión controlada en el procedimiento imperativo para neutralizar la amenaza inminente.

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Controversia legal y posición de las autoridades federales

Un juez federal había concedido una suspensión temporal para frenar la explosión el jueves, ante las crecientes preocupaciones de los residentes, pero el domingo por la noche el Ejército declaró su intención de detonar el material el miércoles de todos modos. El Ejército notificó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) sobre el material degradado alrededor del 12 de marzo, aunque ya en enero había activado un grupo de trabajo interinstitucional para estudiar alternativas. Según documentos judiciales, Amy L. Borman, subsecretaria adjunta del Ejército para Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, indicó en una carta de septiembre que la decisión está respaldada por el consenso técnico entre las autoridades militares y federales de seguridad en explosivos.

Rechazo al contrato con MuniRem Environmental

En marzo, el Ejército adjudicó inicialmente un contrato a MuniRem Environmental, una empresa con sede en Georgia especializada en neutralizar municiones mediante productos químicos sin detonarlas, pero canceló el acuerdo dos meses después por motivos de seguridad. Valentine Nzengung, directivo de MuniRem, informó a CNN que el Ejército les comunicó que había evaluado informes y llegado a la conclusión de que la detonación controlada era la forma más segura, sin proporcionar detalles adicionales sobre los fallos del método alternativo. Este cambio de estrategia ha alimentado la disputa legal y la incertidumbre entre los actores involucrados en el manejo de los residuos peligrosos.

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Impacto en Middletown y aprobación de la EPA

Activistas ambientales, autoridades locales y los vecinos de la cercana Middletown, una comunidad de unos 400 habitantes, expresan su abrumadora preocupación por la salud y la seguridad ante los posibles riesgos de exposición al plomo liberado por la detonación. La EPA emitió un permiso vigente desde el 13 de noviembre que autoriza no solo el almacenamiento de emergencia, sino también la detonación controlada para mitigar la amenaza ambiental. Este permiso establece requisitos estrictos que incluyen el monitoreo antes, durante y después del evento, así como la limpieza y la presentación de informes oficiales.

Cronología de la gestión del explosivo degradado

La Planta de Municiones del Ejército de Iowa, que data de la Segunda Guerra Mundial, lleva más de ocho décadas operando líneas de ensamblaje de proyectiles de artillería y ojivas con explosivos activos, aunque el momento exacto en que las autoridades descubrieron la degradación de la azida de plomo no está claro. De enero a abril de 2026, el grupo de trabajo interinstitucional dedicó numerosas horas a búsquedas bibliográficas, evaluaciones técnicas y análisis de riesgo, según una carta del Ejército incluida en los documentos. La comunidad sigue aguardando los resultados de esta operación crítica mientras evalúa los efectos a largo plazo de la liberación de residuos a la atmósfera y las aguas subterráneas.